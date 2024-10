Vojnové konflikty nedovolia hlbšiemu poklesu cien energií, obavy o dodávky ropy a plynu pretrvávajú

Od druhej polovice septembra je komoditný trh v rastovej fáze s niekoľkými korekciami. Ako uviedol pre agentúru SITA vedúci tímu pre obchodovanie s elektrinou a plynom Stredoslovenskej energetiky Marián Rosinec, energetické komodity stále zameriavajú svoju pozornosť hlavne na pohyby cien plynu a ich vplyvy. V posledných týždňoch sú to hlavne vojenské konflikty a eskalácia napätia s nimi spojená.

„Na Blízkom východe je to v súčasnosti obava o spomalenie, alebo dokonca odstavenie dodávok ropy a skvapalneného plynu cez Hormuzský prieliv. Je to jediná spojnica medzi Perzským zálivom a Indickým oceánom cez Arabské more a teda zároveň jedna z najdôležitejších ciest pre dodávky LNG plynu a ropy na svetové trhy. Cez spomínaný prieliv sa prepravuje jedna pätina celosvetových dodávok skvapalneného plynu a dvadsať percent celosvetových dodávok ropy,“ dodal Rosinec.

Ropa Brent

Od začiatku tohto týždňa ropa Brent klesá na čo reaguje aj plyn, z dôvodu previazania niektorých dlhodobých kontraktov na ceny plynu tzv. „olejový vzorec„.

Rast ropy bol podporený hlavne obavami z uvedených obmedzení dodávok, no na druhej strane na svetových trhoch v tomto roku prevláda previs ponuky ropy nad dopytom, čo by v opačnom prípade jej ceny tlačilo až pod hladiny 60 amerických dolárov za barel.

Na vyššie uvedené poklesy samozrejme reagovali v predchádzajúcich dňoch výrazne rastúce emisné povolenky a samozrejme aj elektrina. Ceny začali klesať po tom ako sa objavila správa, že premiér Benjamin Netanjahu oznámil administratíve amerického prezidenta Joea Bidena, že je ochotný zaútočiť skôr na vojenské ako na ropné alebo jadrové zariadenia v Iráne.

„Výsledkom je teda zmiernenie obáv o prerušení dodávok strategických komodít v danej oblasti. Ďalšou správou podľa niektorých analytikov bolo vyjadrenie nie moc perspektívneho vývoja čínskej ekonomiky,“ doplnil Rosinec.

Problém pre Slovensko

Závažným problémom pre Slovensko je podľa neho od 1. januára 2025 ukončenie dodávok potrubného plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko prostredníctvom plynovodu Eustream.

„Trh je stále v neistote či táto preprava bude pokračovať aj v ďalšom roku. Napriek snahám slovenskej a rakúskej strany samotná Ukrajina a Európska únia s takouto variantou nesúhlasia a s prepravou nerátajú,“ zdôraznil Rosinec.

Samozrejme dnešná cena plynu toto riziko už má v sebe zarátané, kde cena plynu pre budúcoročný kontrakt sa na veľkoobchodnom trhu pre slovenský trh pohybuje pri úrovni 42 eur za megawatthodinu. V hre boli úvahy, že ruský plyn bude vymenený za plyn z Azerbajdžanu, kde Rusi a Azerbajdžán boli jednaniam otvorení.

Pozitívum pre Európu

Pozitívom pre Európu je podľa Rosinca fakt, že pred zimou budú v Nemecku v prevádzke dva ďalšie plávajúce dovozné terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG).

„Hovorca vládnej prevádzkovej spoločnosti Deutsche Energy Terminal (DET) pre agentúru DPA v komentároch zverejnených v minulom týždni uviedol, že v zariadeniach, ktoré sa nachádzajú pri pobreží severného prístavu Wilhelmshaven a na rieke Labe v blízkosti prístavu prebiehajú posledné prípravy,“ podotkol Rosinec.

Pre Európu je pre dodávky LNG stále najväčším konkurentom Ázia. Ázijský index LNG je dlhodobo s vyššou a výhodnejšou cenou pre importy do Ázie, čo je jeden z fundamentov, ktorý spolu s vyššie popísanými vplyvmi nedovoľuje hlbšiemu poklesu cien energetických komodít v Európe.

Naplnenie plynových zásobníkov

Európa má pozitívum naplnenie plynových zásobníkov nad 95 %, čím je pripravená naplno vstúpiť do zimnej vykurovacej sezóny. Teraz sa pozornosť obchodníkov čiastočne preklopí na predpovede počasia v Európe a Ázii.

„Podľa predpovedných modelov Bloomberg sa v týchto dňoch teploty v Európe dostanú nad dlhodobý normál, avšak na prelome mesiacov októbra a novembra sa má ochladiť, kde by sa teploty mali dostať dokonca pod dlhodobý normálový priemer, čo sme v tomto roku videli len veľmi málo. Ak sa bude predpoveď so skracovaním predpovedného intervalu potvrdzovať, tak to bude mať samozrejme vplyv na ceny komodít a opätovne môžu dostať rastový potenciál,“ uzavrel Rosinec.