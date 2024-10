Na Slovensko stále prúdi plyn, bude však stačiť aj po novom roku? Energetické podniky nečakajú na zázrak

Plyn stále tečie a zásobníky sú takmer plné. Pravdepodobnosť predĺženia zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou o tranzite plynu je však takmer nulová. Odberatelia preto nezaháľajú a snažia sa nájsť alternatívne zdroje.

Jedným z nich je aj Slovensko. Či však plyn bude stačiť aj po novom roku, je otázne. Informuje portál TV Joj Noviny.sk. „Niekde proste niečo môže vybuchnúť, skončiť a znovu to porastie hore. Ale zatiaľ také veci sa nejako neobjavujú,“ skonštatoval analytik JPX Ján Pišta.

SPP upokojuje odberateľov

Najväčší dodávateľ plynu na Slovensku SPP však svojimi vyjadreniami upokojuje odberateľov. „Ak od 1. januára nekúpime vôbec žiaden plyn, do leta budúceho roka vieme kontinuálne zásobovať všetkých našich klientov,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz s tým, že sú pripravení na každú eventualitu.

Energetické podniky nečakajú na zázrak a snažia sa pripraviť na to, že plyn k nám cez Ukrajinu nepotečie. Veď aj súčasná prepojovacia dohoda bola podľa generálneho riaditeľa Eustreamu Rastislava Ňukoviča podpísala pred koncom roka 2019. Pre Slovensko by bol aj naďalej najvýhodnejší súčasný tranzit plynu z východu.

Eurostream hľadá alternatívy

„Slovensko bolo prvé na rane. Bolo na začiatku rúry, takpovediac, v prípade, že k nám plyn prichádza, či už zo západu, z juhu, zo severu, tak sme ako vnútrozemská krajina na konci celého reťazca,“ povedal pre televíziu Radovan Potočár, šéfredaktor Energie-portal.sk.

Prepravca Eustream však hľadá alternatívy, najmä v oblasti skvapalneného plynu. Má to však nevýhody. Jednou z nich je podľa Ňukoviča to, že by sme v prípade nákupu LNG museli zaplatiť cestu.

Otáznikov, čo sa týka plynu, je naďalej dosť. Do hry totiž môže vstúpiť oživenie priemyslu v Číne či tuhá zima. „Či bude dostatok plynu aj u našich susedov a či bude možné prepraviť tými kapacitami, ktoré existujú surovinu až na Slovensko,“ dodal na záver Potočár.