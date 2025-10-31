Veterné turbíny pri Michalovciach zatiaľ nie sú isté, primátor Dufinec odmieta unáhlené rozhodnutia – FOTO

Michalovský primátor uisťuje obyvateľov, že žiadny projekt, ktorý by mohol zásadne ovplyvniť život v Michalovciach a okolí, nebude schválený bez súhlasu ich obyvateľov. Miroslav Dufinec to napísal na sociálnej sieti v súvislosti s možnou výstavbou veterných elektrární aj v danom regióne, o ktorej sa v posledných dňoch často hovorí.
Podľa nedávno medializovaných informácií by sa jedna z pilotných zón pre rozvoj veternej energetiky mohla nachádzať v blízkosti Michaloviec. Zasahovať by mala aj do katastra ďalších obcí.
Primátor sa stretol so zástupcami JESS
Dufinec napísal, že absolvoval stretnutie so zástupcami Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). „Mesto Michalovce si plne uvedomuje záväzky Slovenska v oblasti ochrany klímy a energetickej neutrality do roku 2050. Chceme byť zodpovedným partnerom v týchto procesoch. Zároveň však musím jasne povedať – pri každom projekte, ktorý zásadne ovplyvní náš región a život ľudí, musí byť na prvom mieste názor občanov,“ zdôraznil Dufinec.
Ako primátor Michaloviec objasnil, v súčasnosti sa objavili plány na preverenie možností výstavby veterných elektrární v okolí Michaloviec, pričom vláda poverila JESS analýzou takzvaných „akceleračných zón“. Podľa Dufinca to berú na vedomie, no neznamená to automatickú výstavbu.
„Mesto Michalovce práve finalizuje svoje oficiálne stanovisko pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V ňom budeme dôsledne presadzovať pripomienky a obavy, ktoré vzišli z diskusií s obyvateľmi, obcami a odborníkmi,“ dodal s tým, že budú upozorňovať na viacero rizík.
Pôda, ekológia aj zdravie obyvateľov
Ide o záber pôdy a ekológiu, podľa primátora je neakceptovateľné, aby boli na výstavbu zabraté rozsiahle plochy ornej pôdy, ktorá živí región. Taktiež považuje za potrebné posúdiť ekologickú záťaž, ktorú predstavujú trvalé betónové základy v krajine.
Dufinec spomenul aj prioritu rozvoja. „V našom regióne je absolútnou prioritou výstavba a trasa diaľničnej infraštruktúry. Musíme predísť akejkoľvek kolízii, ktorá by spomalila tento kľúčový rozvoj,“ prízvukoval.
Rovnako spomínal aj vplyv na obyvateľstvo, poukázal na súčasné štúdie a prax, ktoré upozorňujú na riziká stroboskopického efektu pre vodičov a potenciálny vplyv ultrazvuku na zdravie obyvateľstva a zveri. „Tieto riziká nesmú byť v procese EIA podcenené,“ dodal. Napokon medzi možnými rizikami menoval aj blízkosť obytnej zóny a dopady na vtáctvo a zver.
„Slovensko má vďaka jadrovej a vodnej energii jeden z najstabilnejších energetických mixov v Európe. Ak má mať veterná energia svoje miesto, musí to byť zmysluplne, bezpečne a s rešpektom k ľuďom aj prírode. Uisťujem vás – Michalovce budú postupovať zodpovedne,“ uzavrel Dufinec.