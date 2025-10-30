Obce v okolí Hlohovca nesúhlasia s výstavbou veterného parku, pripravia spoločné stanovisko

Mesto Hlohovec aj obce zahrnuté do pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie v okolí Hlohovca nebudú súhlasiť s výstavbou veterného parku v regióne.
Zhodli sa na tom v stredu na stretnutí s predstaviteľmi Jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá bola na základe uznesenia vlády poverená ministerstvom hospodárstva prípravou metodiky a dvoch pilotných akceleračných zón pre rozvoj veternej energie na Slovensku.
Príprava nesúhlasného stanoviska
Primátor Hlohovca Ivan Baranovič zvoláva na 4. novembra starostov dotknutých obcí na stretnutie, na ktorom pripravia spoločné nesúhlasné stanovisko. Akceleračná zóna západ sa týka katastrálnych území obcí Alekšince, Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Jarok, Kľačany, Lehota, Lukáčovce, Lužianky, Malý Báb, Nové Sady, Pastuchov, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sasinkovo, Šalgočka, Veľké Zálužie, Veľký Báb, Zbehy, Zemianske Sady. Sú to obce v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta.
JESS plánuje so zástupcami obcí o výstavbe veterných elektrární viesť otvorený dialóg
„Primátor mesta Hlohovec aktívne komunikuje aj s primátorom mesta Strážske a koordinuje spoločný postup. Zároveň tak prebieha spolupráca medzi západnou a východnou časťou Slovenska, aby sa zachoval jednotný prístup k ochrane územia a záujmov obyvateľov,“ informoval Mestský úrad v Hlohovci.
JESS pripravuje aj druhú akceleračnú zónu
Akceleračná zóna západ by mohla mať najviac 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom 430 megawattov (MW). JESS pripravuje aj druhú akceleračnú zónu východ v Košickom kraji. Spoločnosť podčiarkuje, že vykonáva výlučne prípravnú fázu projektu, nie jeho výstavbu.
„Cieľom tejto fázy je iba identifikovať a odborne posúdiť územia vhodné pre budúci rozvoj veterných parkov, pričom projekt predstavuje súčasť reformných míľnikov Plánu obnovy, ktoré sú podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie vo výške približne 570 miliónov eur,“ uviedla vo svojom stanovisku spoločnosť.
Ministerstvo spustilo proces EIA pre dve zóny veterných parkov, Taraba sľúbil detailné hodnotenie
„V súčasnosti prebieha komunikácia so starostami dotknutých obcí v regiónoch východného a západného Slovenska, s cieľom poskytnúť im všetky relevantné informácie a podklady týkajúce sa projektu. Súčasťou je aj vysvetlenie postupu EIA, odpovede na najčastejšie otázky verejnosti a prezentácia faktov o veterných parkoch,“ informovala JESS s tým, že o výstavbe alebo konkrétnych investoroch sa v tejto fáze nerozhoduje.