EÚ schválila ďalšie sankcie voči Rusku, 19. balík podporilo aj Slovensko

Európska únia v stredu schválila nové sankcie voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré majú obmedziť príjmy Moskvy z ropy a zemného plynu. Informovalo o tom Dánsko, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ.
Ide už o 19. balík sankcií od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Únia tak pokračuje v snahe udržať tlak na Rusko, najmä v situácii, keď mierové iniciatívy USA strácajú na účinnosti.
Jednou z hlavných súčastí nových opatrení je zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, ktorý bude platiť už od začiatku roku 2027, čo je o rok skôr oproti pôvodným plánom. Súčasťou sankcií je tiež zaradenie viac než sto tankerov z tzv. „tieňovej flotily“ na čiernu listinu. Tieto staré plavidlá Rusko doteraz využívalo na obchádzanie obmedzení týkajúcich sa vývozu ropy.
EÚ sa zároveň zameriava na obmedzenie aktivity ruských diplomatov podozrivých zo špionáže. Nové opatrenia zavádzajú kontrolu pohybu týchto diplomatov v rámci Európy. Budú musieť informovať príslušné orgány krajín, kde sú akreditovaní, o svojich cestách do zahraničia.
Schválenie balíka sankcií bolo dočasne zdržané Slovenskom, ktoré požadovalo ochranu svojho automobilového priemyslu pred dopadmi legislatívy EÚ v oblasti klímy. Slovenský premiér Robert Fico však nakoniec po získaní dostatočných záruk pristúpil k podpore nových opatrení.
Formálne schválenie balíka sankcií sa očakáva na štvrtkovom samite v Bruseli, na ktorom sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.