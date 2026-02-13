ÚRSO aktualizoval príručku pre regulované subjekty, má im pomôcť vyhnúť sa pokutám

Dokument má uľahčiť orientáciu v legislatíve a znížiť administratívnu záťaž firiem.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil aktualizovanú príručku, ktorá zrozumiteľne sumarizuje povinnosti regulovaných subjektov voči úradu k 01. 01. 2026. Dokument má uľahčiť orientáciu v legislatíve a znížiť administratívnu záťaž firiem.

Podľa predsedu ÚRSOJozefa Holjenčíka má materiál slúžiť ako praktický návod, ako sa vyhnúť zbytočným sankciám. „Zdôrazňujem, že naším cieľom nie je sankcionovať, ale pomáhať regulovaným subjektom plniť si ich povinnosti efektívne a včas,“ uviedol Holjenčík.

Príručka vznikla aj na základe spätnej väzby od samotných subjektov, ktoré žiadali prehľadnejšiu komunikáciu. Úrad plánuje dokument priebežne aktualizovať na svojom webe v závislosti od legislatívnych zmien.

Príručka je dostupná na webovom sídle úradu a bude priebežne aktualizovaná podľa legislatívnych zmien: https://www.urso.gov.sk/povinnosti-voci-uradu/

Viac k osobe: Jozef Holječník
Okruhy tém: Legislatíva Predseda ÚRSO Sankcie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk