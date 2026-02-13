ÚRSO aktualizoval príručku pre regulované subjekty, má im pomôcť vyhnúť sa pokutám

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil aktualizovanú príručku, ktorá zrozumiteľne sumarizuje povinnosti regulovaných subjektov voči úradu k 01. 01. 2026. Dokument má uľahčiť orientáciu v legislatíve a znížiť administratívnu záťaž firiem.
Podľa predsedu ÚRSOJozefa Holjenčíka má materiál slúžiť ako praktický návod, ako sa vyhnúť zbytočným sankciám. „Zdôrazňujem, že naším cieľom nie je sankcionovať, ale pomáhať regulovaným subjektom plniť si ich povinnosti efektívne a včas,“ uviedol Holjenčík.
Príručka vznikla aj na základe spätnej väzby od samotných subjektov, ktoré žiadali prehľadnejšiu komunikáciu. Úrad plánuje dokument priebežne aktualizovať na svojom webe v závislosti od legislatívnych zmien.
Príručka je dostupná na webovom sídle úradu a bude priebežne aktualizovaná podľa legislatívnych zmien: https://www.urso.gov.sk/povinnosti-voci-uradu/