Ukrajinci priblížili, koľko plynu majú v zásobníkoch. Postačí to na vykurovaciu sezónu?

Ukrajina má v podzemných zásobníkoch uskladnených 13,2 miliardy metrov kubických zemného plynu, čo podľa ministerstva energetiky postačuje na zabezpečenie určitých prevádzkových režimov počas aktuálnej vykurovacej sezóny. Ako uviedol web Espreso TV, na tlačovej konferencii to v utorok uviedol zástupca ministerky energetiky Mykola Kolisnyk.
Splnené úlohy
„Vláda splnila všetky úlohy stanovené pred začiatkom vykurovacej sezóny. Dosiahli sme plánovanú úroveň zásob zemného plynu v podzemných zásobníkoch – 13,2 miliardy kubíkov. V skutočnosti sme sa dostali až na 13,3 miliardy. To postačuje pre určité režimy prevádzky,“ uviedol Kolisnyk.
Pripomenul, že od októbra došlo k siedmim útokom na ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru, štát preto plánuje dodatočné nákupy, ktoré by mali zabezpečiť dodávky plynu počas zimy. Cieľom je udržať stabilitu prevádzky plynárenskej prepravnej sústavy a ďalších distribučných zariadení.
Dovoz z rôznych smerov
„Keďže si uvedomujeme, že nepriateľ sa nevzdáva zámeru pokračovať v útokoch, pracujeme na diverzifikácii dodávateľských trás. Aktuálne prebiehajú intenzívne rokovania o zabezpečení dovozných kapacít z rôznych smerov,“ podotkol Kolisnyk a dodal, že Ukrajina má garantované vstupné kapacity pre zemný plyn na všetkých medzinárodných prepojeniach. „To je záruka, že ak budú útoky pokračovať, budeme schopní získať plyn z rôznych smerov,“ vysvetlil.
Zároveň zdôraznil, že jedinou komplexnou ochranou energetickej infraštruktúry vzhľadom na jej rozsah je protivzdušná obrana. „Iba tá nás dokáže ochrániť pred útokmi, keď napríklad nepriateľ vypustí 45 rakiet a 32 z nich, žiaľ, zasiahne cieľ,“ dodal zástupca ministerky energetiky.