Lukoil po uvalení amerických sankcií začína s predajom zahraničných aktív

Ruská ropná spoločnosť Lukoil v pondelok večer oznámila, že plánuje predať svoje zahraničné aktíva po tom, čo na ňu boli uvalené sankcie zo strany Spojených štátov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň uvalil svoj prvý významný balík sankcií na Rusko, zameraný na dve popredné ropné spoločnosti, Lukoil a Rosnefť, pričom vyjadril frustráciu z toho, že Moskva nezastavila svoju ofenzívu.
„V dôsledku zavedenia obmedzujúcich opatrení voči spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam niektorými štátmi spoločnosť oznamuje svoj zámer predať svoje medzinárodné aktíva,“ uviedol Lukoil v stanovisku a dodal, že proces ponúk už začal.
Sankcie zahŕňajú zmrazenie všetkých aktív Rosnefťu a Lukoilu v USA a zákaz obchodovania amerických firiem s týmito spoločnosťami. Obidva subjekty, ktoré tvoria 55 percent ruskej ropnej produkcie, boli zaradené na zoznam sankcionovaných subjektov SDN, čo je register, ktorý sleduje mnoho krajín a v podnikateľskom svete sa ho obávajú.
Washington dal firmám spolupracujúcim s týmito ruskými subjektmi jeden mesiac na ukončenie vzťahov, inak im hrozia sekundárne sankcie, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.
Po diplomatických snahách a prvých priamych rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou po viac ako troch rokoch sa snahy o ukončenie vojny zastavili bez výrazného pokroku. Trump krátko pred zavedením sankcií zrušil plánovaný samit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý opatrenia označil za „vážne“, no nie dostatočné na zničenie ruskej ekonomiky, ktorá už čelí mnohým medzinárodným obmedzeniam.