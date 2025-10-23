Do Záporožskej jadrovej elektrárne opäť prúdi elektrina, ktorá udržiava jej bezpečnú prevádzku

Dodávka elektriny mimo areálu ukrajinskej jadrovej elektrárne Záporožie bola po mesačnom výpadku obnovená. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Záporožská elektráreň, ktorú ruské sily okupujú od marca 2022, stratila v septembri po desiatykrát pripojenie k sieti a pre kľúčové chladiace funkcie sa spoliehala iba na záložné dieselové generátory.
Kľúčový krok pre jadrovú bezpečnosť
„Obnovenie dodávky elektriny do elektrárne mimo areálu po opravách na vedení počas miestneho prímeria je kľúčovým krokom pre jadrovú bezpečnosť,“ uviedol jadrový dozorný orgán OSN v príspevku na sociálnej sieti. Agentúra naďalej spolupracuje s Ruskom a Ukrajinou, aby umožnila obnovu ďalšieho elektrického vedenia.
MAAE minulú sobotu oznámila, že sa začali práce na oprave poškodeného elektrického vedenia k elektrárni. Predtým uviedla, že opravy sú potrebné na oboch stranách frontovej línie, niekoľko kilometrov od najväčšej elektrárne v Európe.
Šesť reaktorov bolo odstavených
Šesť reaktorov elektrárne, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Enerhodar pozdĺž rieky Dneper a pred vojnou vyrábala približne pätinu ukrajinskej elektriny, bolo odstavených po tom, čo Moskva prevzala kontrolu nad ňou. Závod však potrebuje elektrinu na udržiavanie chladiacich a bezpečnostných systémov, aby sa predišlo katastrofe.
Začiatkom októbra Moskva vyhlásila, že situácia v Záporoží je pod kontrolou po obavách, ktoré vyjadril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskva a Kyjev sa opakovane navzájom obviňujú z rizika jadrovej katastrofy útokom na lokalitu a navzájom sa obviňujú z najnovšieho výpadku prúdu.