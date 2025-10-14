Rusko sa na prekonanie palivovej krízy vydalo inou cestou ako Ukrajina. Spôsob, aký si zvolila Moskva, podľa ukrajinského experta Andrija Zakrevského nikam nevedie. V rozhovore pre web Espreso TV uviedol, že v Rusku jednoducho začne jazdiť menej áut, čo povedie k zníženiu mobility a ekonomickej aktivity.
„Toto sa im už deje. Zhoršuje sa to,“ povedal Zakrevskyj a pripomenul, že ukrajinský recept na prekonanie krízy spočíval v trhovej ekonomike, nízkej dani 2 % a úplnej deregulácii. Vďaka tomu Ukrajina za štyri mesiace krízu prekonala a do roka nakúpila toľko cisterien s pohonnými hmotami, že mohli čakať aj sedemdňové rady na hraniciach.
Naopak, Rusko podľa neho zvolilo opačnú cestu – spoluprácu s Iránom a Venezuelou, zavedenie kupónov a bezplatných dodávok, čo Zakrevskyj označil za „cestu nikam“.
Expert predpovedá, že Rusi sa začnú vracať do sovietskeho modelu, keď bude parkovať čoraz viac áut a ľudia budú menej cestovať, nie z dôvodu nedostatku peňazí, ale pre nedostatok benzínu a šetrenie. Kupóny na palivo budú obmedzovať dostupnosť a životný štandard sa vráti do chudoby a stagnácie.
„Logistika v Rusku sa skrátka zníži, bude menej áut, ľudia ich začnú predávať. Už o tom hovoria, jednoducho sa ich zbavia, pretože to nebude mať zmysel,“ skonštatoval Zakrevskyj.