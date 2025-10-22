Bratislavská vodárenská spoločnosť upravuje cenu vodného a stočného, zavádza aj dvojzložkovú cenu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o zmene ceny vodného a stočného Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Ako informuje hovorca BVS Matúš Stračiak, zároveň na základe novelizácie vyhlášky zavádza BVS k 22. októbru dvojzložkovú cenu za vodné a stočné. Dvojzložková cena vodného a stočného pozostáva z variabilnej a fixnej zložky.
„Odberatelia po jej zavedení nebudú platiť vodné a stočné iba podľa spotrebovaného množstva, ale pribudne aj fixná zložka. Tú stanovil ÚRSO a budú ju platiť aj odberatelia s nulovou spotrebou,“ priblížil Stračiak.
Mení sa cena
Od 22. októbra bude maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,8241 eura za meter kubický s DPH a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,7644 eura za meter kubický s DPH.
„Cieľom zavedenia dvojzložkovej ceny je spravodlivejšie rozdelenie nákladov na prevádzku a údržbu infraštruktúry,“ vysvetlil Stračiak s tým, že všetci zákazníci BVS v najbližších dňoch dostanú oznámenie o zmene ceny listom alebo e-mailom, podľa toho, ktorý spôsob korešpondencie majú nastavený.
V súvislosti s týmito zmenami je potrebné, aby zákazníci BVS nahlásili do 20. novembra stav vodomeru. Nahlásený odpočet bude zaevidovaný k dátumu zmeny ceny a nie k dátumu nahlásenia stavu.
BVS pripravila informačnú kampaň
Zákazníci môžu stav vodomeru nahlásiť prostredníctvom Zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, prípadne telefonicky na linke call centra, ktorá však môže byť v čase nahlasovania odpočtov preťažená. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.
V prípade nenahlásenia stavu vodomeru v uvedenom termíne bude na výpočet spotreby automaticky použitý odhad na základe historickej spotreby.
„BVS si uvedomuje, že zmena v cenotvorbe môže vyvolať otázky. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili informačnú kampaň vo forme najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.bvsas.sk,“ doplnil hovorca.