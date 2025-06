Trh s garantovanými energetickými službami rastie, Slovensko však za okolitými krajinami zaostáva

Globálny trh s garantovanými energetickými službami zaznamenáva dynamický rast a podľa analýzy spoločnosti PMarket Research by mal do roku 2029 dosiahnuť hodnotu až 42 miliárd eur. Kľúčovým motorom rastu je tlak na modernizáciu budov, znižovanie emisií CO2 a zvyšovanie energetickej efektívnosti, najmä vo verejnej správe, školstve, zdravotníctve a priemysle. Priemerné ročné tempo rastu trhu by malo dosahovať 7,5 percenta.

Na Slovensku sa však potenciál garantovaných energetických služieb využíva len minimálne. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) upozorňuje, že Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami. V Českej republike sa investície do garantovaných energetických služieb projektov v roku 2024 zvýšili desaťnásobne a dosiahli hodnotu takmer 80 miliónov eur, zatiaľ čo na Slovensku na podobný prielom stále čakáme.

Energetická efektívnosť

Ako vysvetľuje predseda správnej rady APES Marcel Lauko, zákon o energetickej efektívnosti síce umožňuje verejným inštitúciám investovať do modernizácie budov prostredníctvom garantovaných úspor energie, no praktické nastavenie majiteľov a správcov verejných budov nemotivuje dostatočne.

„Poskytovateľ energetickej služby pritom môže financovať modernizáciu a garantovať konkrétnu výšku úspory, pričom zákazník sumu postupne spláca z dosiahnutých úspor. Ak úspora nie je dosiahnutá, zákazník neplatí,“ uvádza Lauko. Asociácia zároveň poukazuje na nedostatočné odborné kapacity verejných inštitúcií, slabú koordináciu medzi ministerstvami a administratívne nejasnosti, ktoré znižujú efektivitu systému.

Odstránenie prekážok

„Už v roku 2019 uviedlo v našom prieskume viac ako 67 % respondentov za hlavný impulz pre záujem o garantované energetické služby nárast cien energií. Tie za uplynulých šesť rokov narástli o približne tretinu a súčasná geopolitická situácia naznačuje, že rapídny nárast cien energií bude pokračovať,“ hovorí Lauko.

Asociácia preto apeluje na štát, aby urýchlene odstránil prekážky brániace rozvoju trhu s garantovanými energetickými službami. Chýba podľa Lauka predovšetkým jednoznačné definovanie miesta garantovaných energetických služieb a s nimi súvisiaceho využívania budúcich energetických úspor pri zabezpečení financovania potrebných investícií.

Potenciál Slovenska

„Napriek tomu, že garantované energetické služby môžu pomôcť prefinancovať minimálne 30 % investičných nákladov na obnovu verejných budov, štát tento potenciál ignoruje,“ hovorí Lauko.

Ak sa podarí nastaviť funkčný mechanizmus kombinácie garantovaných energetických služieb s inými formami financovania, Slovensko má podľa jeho slov šancu sa zaradiť medzi krajiny, ktoré namiesto čakania na dotácie aktívne využívajú nástroje fungujúce na princípe garantovaných výsledkov.