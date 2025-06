Český súd zamietol sťažnosť spoločnosť EDF na tender týkajúci sa výstavby jadrových reaktorov

Český súd v stredu zamietol sťažnosť francúzskej energetickej skupiny EDF na tender na výstavbu dvoch nových jadrových reaktorov v Česku, ktorý vyhrala juhokórejská spoločnosť KHNP. Aj keby súd rozhodol v prospech EDF, neovplyvnilo by to už podpísanú miliardovú zmluvu medzi Prahou a KHNP, no EDF by mohla žiadať odškodnenie.

„Sťažnosť bola zamietnutá,“ potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Brne Klára Belkovová. EDF má teraz osem dní na podanie odvolania na Najvyšší správny súd. EDF v sťažnosti spochybňovala transparentnosť tendra. Brniansky súd už v máji predbežným opatrením pozastavil podpis zmluvy, no vyšší súd toto rozhodnutie 4. júna zrušil a česká vláda následne podpísala zmluvu s KHNP.

Zmluva je kľúčová pre Česko, ktorá pokrýva 40 % spotreby elektriny z jadrových elektrární Dukovany a Temelín. KHNP má postaviť dva bloky v Dukovanoch, každý za približne 200 miliárd českých korún (asi osem miliárd eur). Výstavba sa má začať v roku 2029 a prvý blok by mal byť v skúšobnej prevádzke v roku 2036. Český premiér Petr Fiala označil ponuku KHNP za „lepšiu vo všetkých hodnotených kritériách“.

EDF podala aj sťažnosť na tender na Európsku komisiu, kde tvrdí, že KHNP mohla využiť štátnu pomoc, čo je v EÚ nelegálne. Komisia zatiaľ v tejto veci nerozhodla.