TotalEnergies a EHP zakladajú spoločný podnik, zameraný bude na flexibilnú výrobu elektriny v Európe

Spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH) podpísala záväzné zmluvy so spoločnosťou TotalEnergies o založení nového spoločného podniku zameraného na flexibilnú výrobu elektriny v Taliansku, Holandsku, Veľkej Británii a Írsku a prípadne po dokončení príslušného procesu prerokovania so zástupcami zamestnancov v definovanom rozsahu aj vo Francúzsku.
Podpora energetickej bezpečnosti Európy
Ako uviedla spomenutá nadnárodná spoločnosť so sídlom v Prahe prostredníctvom tlačovej správy, toto strategické partnerstvo posilňuje už existujúcu spoluprácu oboch skupín a podporuje energetickú bezpečnosť Európy a jej dekarbonizačné ciele.
Grécko dodá Ukrajine skvapalnený zemný plyn počas náročnej zimy
Na základe dohody podpísanej v nedeľu poskytne EPH spoločnosti TotalEnergies 50-percentný podiel v novovytvorenom spoločnom podniku. Na druhej strane získa EPH 4,1-percentný podiel v spoločnosti TotalEnergies, čo znamená, že hodnota spoločného podniku predstavuje 10,6 miliardy eur. Po dokončení transakcie chce EPH zostať dlhodobým strategickým akcionárom spoločnosti TotalEnergies.
Vložené budú iba vybrané aktíva
EPH vloží do budúceho spoločného podniku svoje existujúce flexibilné výrobné zdroje a rozvojové projekty na trhoch tohto podniku, s výnimkou uhoľných aktív. Vo Francúzsku môžu byť do spoločného podniku prípadne vložené iba vybrané aktíva, a to po dokončení procesu prerokovania so zástupcami zamestnancov. Všetky ostatné aktíva EPH – najmä EP Commodities, podiely v EP Infrastructure a firme Slovenské elektrárne a ďalšie aktíva v strednej Európe nie sú súčasťou spoločného podniku a touto transakciou zostávajú nedotknuté.
Obnoviteľné zdroje rastú rýchlejšie než fosílne palivá, lídrom je solárna fotovoltika
„Táto transakcia vychádza z nášho silného uznania pre TotalEnergies, jej manažment na čele s Patrickom Pouyanném a jej stratégiu. Z tohto dôvodu sme mali veľký záujem stať sa dlhodobým akcionárom TotalEnergies a zároveň založiť spoločný podnik, ktorý bude okamžite popredným hráčom v oblasti európskej flexibilnej výroby elektriny a má najlepšie predpoklady svoj význam ďalej posilňovať,“ uviedol predseda predstavenstva a majoritný akcionár EPH Daniel Křetínský.