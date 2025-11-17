Grécko dodá Ukrajine skvapalnený zemný plyn počas náročnej zimy

Grécko v nedeľu podpísalo dohodu s Ukrajinou o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) amerického pôvodu. Počas náročnej zimy majú pomôcť ťažko skúšanej krajiny zasiahnutej vojnou, ktorej energetická infraštruktúra bola poškodená ruskými útokmi.
Dohodu, ktorá bude platiť od decembra 2025 do marca 2026, uzavreli počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Aténach na úvod jeho európskeho turné zameraného na posilnenie obrany a energetickej bezpečnosti Ukrajiny pred zimnými mesiacmi.
Grécka štátna plynárenská spoločnosť DEPA Commercial a ukrajinský Naftohaz oznámili, že dohoda predstavuje „zásadný krok k posilneniu regionálnej energetickej spolupráce a európskej energetickej bezpečnosti“.
Grécko ako prirodzená brána
Na slávnostnom podpise dohody bola i americká veľvyslankyňa v Grécku Kimberly Guilfoyleová. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a Zelenskyj zdôraznili, že dohoda umožní „podporiť Ukrajinu počas náročnej zimy“.
Peking potichu buduje „tieňovú flotilu“ tankerov na dovoz ruského LNG, môže tak Putinovi pomôcť obchádzať sankcie
Mitsotakis označil Grécko za „prirodzenú bránu pre americký skvapalnený zemný plyn, ktorý nahradí ruský plyn v regióne“ a vyzdvihol dohodu ako „rozhodujúci krok k definitívnej energetickej nezávislosti od ruského plynu“. Väčšina krajín EÚ nedávno schválila zákaz dovozu ruského zemného plynu do roku 2027, aby oslabila financovanie ruskej vojny.
Okrem energetickej spolupráce Mitsotakis prisľúbil podporu Ukrajine pri povojnovom obnove a prehĺbenie obranných vzťahov, vrátane spolupráce v oblasti námorných bezpilotných systémov, spoločných cvičení a zdieľania informácií o námorných hrozbách.
Vďaka dohode môže profitovať aj Slovensko
Zelenskyj vyjadril vďaku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za možnosť prijímať plyn nielen z Grécka, ale aj americký plyn cez Grécko. Dohoda je podľa neho významnou súčasťou komplexného energetického balíka pripraveného na túto zimu. Ukrajinský prezident upozornil, že ruské útoky takmer každú noc zasahujú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane elektrární, plynových zariadení a tepelných elektrární.
Orbán: Maďarsko podá žalobu na EÚ za zákaz dovozu ruského plynu
Návšteva Zelenského v Grécku bola jeho prvou od roku 2023 a prišla po oznámení významných energetických projektov v Grécku podporovaných USA. Grécko plánuje spolupracovať s americkými firmami na zvýšení dodávok amerického LNG do svojich terminálov.
Spustenie Transjadranského plynovodu spájajúceho Grécko a Bulharsko umožnilo vytvorenie „vertikálneho“ koridoru na dodávky plynu do Bulharska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, na Ukrajinu a na Slovensko. Otvorenie skladovacích kapacít v prístave Alexandroupolis pri grécko-tureckých hraniciach, kde prichádza americký LNG, tiež pomáha oslabiť ruský trh v regióne.