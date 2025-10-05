Ceny na pumpách by mali klesať. Kde natankujeme najvýhodnejšie cestou na neskorú dovolenku na Jadran?

Slovenskí motoristi majú dôvod na radosť. Na slovenských čerpacích staniciach by mali ceny pohonných látok výraznejšie klesnúť.
Analytik J&T BankyStanislav Pánis predpokladá, že vzhľadom na ostatný pokles cien ropy a určitú kompresiu rafinačných marží z tohtoročných maxím v Európe, by mohla v najbližších týždňoch cena benzínu urobiť ráznejší krok nadol a atakovať úroveň 1 euro a 50 centov. „Cena nafty by sa mohla ponoriť pod 1 euro a 45 centov,“ dodal pre SITA Pánis.
Benzín je najlacnejší v Poľsku
„Na budúci týždeň predpokladáme pokračovanie v zastavovaní rastu cien pohonných hmôt. Očakávame skôr pokles cien pohonných hmôt v rozmedzí 1 až 3 centov za liter benzínu či nafty,“ dodal analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík.
Zlacňovanie by sa malo podľa Pánisa pritom týkať celého stredoeurópskeho regiónu. Aktuálne možno najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena pohybuje pod 1 eurom a 40 centami a možno očakávať ďalšie zlacňovanie. Aj v Českej republike by mohli ceny klesnúť a ponoriť sa po prepočte na eurá pod 1 euro a 40 centov. V Maďarsku sa cena pohybuje tesne pod 1 eurom a 50 centami, no bude tam existovať priestor pre zlacnenie.
„Na neskorú dovolenku k Jadranu sa však oplatí viac tankovať v Slovinsku, kde sú ceny mierne nad 1 eurom a 45 centami. V Rakúsku sa cenovky benzínu pohybujú v priemere na úrovni 1 eura 51 centov, čo je však stále menej ako na Slovensku, kde je benzín najdrahší z regiónu,“ dodal Pánis.
Medziročne tankujeme drahšie
Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 37 centov, no ak sa súčasné znížené ceny ropy udržia, palivo by mohlo klesnúť pod 1 euro a 35 centov. Poľské ceny nafty sa pohybujú mierne nad 1 eurom a 40 centami, no Pánis predpokladá ich zlacnenie. Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás, keď presahujú 1 euro a 50 centov, mierne pod 1 eurom a 50 centami sa pohybujú v Slovinsku a v Chorvátsku sú dokonca pod 1 eurom a 45 centami.
Ceny pohonných hmôt sa na Slovensku v 39. týždni (22.9. – 29.9.2025) vyvíjali zmiešane. Na cenách benzínu sme podľa Bajzíka zaznamenali cenový pokles o 0,53 %, teda o 0,008 €/l na úroveň 1,522 €/l, ceny nafty oproti minulému týždňu vzrástli o 0,07 % teda o 0,001 €/l na úroveň 1,459 €/l.
„V medziročnom porovnaní tankujeme benzín aj naftu drahšie o približne o päť centov, napriek tomu, že ceny ropy sú o približne 12 až 14 percent nižšie. Stoja za tým najmä vyššie rafinačné marže ako aj zvýšenie DPH,“ uzavrel Pánis.