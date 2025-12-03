Ministerstvo hospodárstva čelilo kybernetickému útoku. Je ohrozená adresná energopomoc?

Po zistení podozrivých aktivít ministerstvo ihneď v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a vládnou jednotkou CSIRT prijalo technické a organizačné opatrenia.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
Ministerstvo hospodárstva SR
Pohľad na budovu, v ktorej sídli Ministerstvo hospodárstva SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Ministerstvo hospodárstva (MH) Slovenskej republiky zaznamenalo počas utorka podozrenie na kybernetický incident, ktorý sa zameral na jeho informačné systémy. Pokus o prienik do systémov bol odhalený včas, pričom nedošlo k žiadnemu šifrovaniu údajov. Ministerstvo o tom informovalo na sociálnej sieti.

Po zistení podozrivých aktivít ministerstvo ihneď v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a vládnou jednotkou CSIRT prijalo technické a organizačné opatrenia. Cieľom bolo zabezpečiť systémy rezortu a zabrániť šíreniu incidentu, ako aj uchovať dôkazný materiál na objektívne vyšetrovanie udalosti.

Na vyšetrovaní incidentu pracujú okrem interných odborníkov aj externí experti na kybernetickú bezpečnosť a príslušné orgány štátnej správy. Ministerstvo zároveň ubezpečilo, že postupuje podľa štandardných bezpečnostných procesov a nepodlieha panike.

Pre ukľudnenie verejnosti ministerstvo zdôraznilo, že všetky dáta k výpočtu adresnej energopomoci sa nachádzajú v informačných systémoch spravovaných Ministerstvom vnútra SR, mimo systémov Ministerstva hospodárstva. O ďalšom vývoji a výsledkoch vyšetrovania bude MH SR informovať prostredníctvom oficiálnych kanálov ministerstva.

