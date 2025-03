Štát pomôže domácnostiam s cenami energií aj v budúcom roku, predchádzať tomu bude detailná lustrácia

Ficova vláda plánuje aj v budúcom roku pokračovať v dotáciách pre domácnosti na drahé energie. Tentokrát bude energopomoc zrejme už adresná, pomoc poskytne štát zraniteľným odberateľom ohrozených energetickou chudobou.

Ministerstvo hospodárstva SR na rokovanie vlády predložilo návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministri sa s návrhom stotožnili, zákon schválili a do parlamentu ho poslali v skrátenom legislatívnom konaní.

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je podľa ministerstva hospodárstva potreba vytvorenia legislatívneho rámca pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

Zber dát a analýzy

„Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Z hľadiska rozsahu sa podľa ministerstva voči súčasnej praxi nezavádzajú nové kategórie informácií, ktoré už dnes evidujú a spracúvajú jednotlivé subjekty.

„Vytvára sa legislatívny rámec, na základe ktorého bude môcť ministerstvo existujúce údaje od jednotlivých poskytovateľov zbierať a ďalej s nimi pracovať spôsobom, ktorý vytvorí základ pre vyhodnocovanie miery ohrozenia jednotlivých domácností v SR energetickou chudobou a identifikovanie tých domácností, ktoré budú prijímateľmi adresnej energopomoci,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Odhodlaný dotovať ceny energií

Kabinet Roberta Fica je odhodlaný dotovať ceny energií aj v budúcom roku. A to aj napriek tomu, že sa už pripravuje ďalší konsolidačný balíček.

Premiér cez víkend potvrdil pokračovanie dotácií pre domácnosti na elektrinu, plyn či teplo aj v budúcom roku. „Máme vystaviť domácnosti energetickému šoku potom, čo stále hovoríme, že sme garantom stabilnej ceny?,“ povedal v televízii TA3 v relácii V politike.

Premiér ako fanúšik tzv. helikoptérových peňazí pri energopomoci už pripúšťa aj adresnú pomoc. „Pýtame sa ministerky Sakovej, pani ministerka bude tento rok Slovensko pripravené na určitú mieru adresnosti? Ak ju pripraví budeme ju rešpektovať. Hovorí, že na tom veľmi intenzívne pracuje. Toto je cesta, ktorá môže byť pochopiteľne využiteľná,“ povedal Fico.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková už v jeseni minulého roka viackrát zopakovala, že ministerstvo pod jej vedením už má pripravenú adresnú pomoc. Nakoniec sa však koncom vlaňajška vláda rozhodla na tento rok v prípade boja s drahými energiami pre takzvané helikoptérové peniaze.

Minister financií a adresná energopomoc

O tom, že slovenské domácnosti by aj v budúcom roku mali byť dočasne chránené pred zdražovaním energií hovoril pred týždňom aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý celú konsolidáciu verejných financií pripravuje.

Minister financií s dotáciami na plyn, elektrinu či teplo počíta. Má však jednu požiadavku, a to aby boli energodotácie konečne adresné.

„Ja budem rád, ak to bude do budúceho roku adresné. Vďaka energopomoci sme znížili infláciu na tento rok a energopomoc pomohla mnohým ľuďom. Áno stojí to peniaze a musíme nájsť tie peniaze v rozpočte. Bude to ešte predmetom rokovaní v koaličnej rade. Ja by som bol rád ak by bola pomoc adresná, alebo bude nejaká iná. Samozrejme energopomoc musí byť skonsolidovaná,“ povedal v politickej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy Kamenický.

Vďaka štátnym dotáciám na energie sa slovenské domácnosti zobudili už tretíkrát za sebou do nového roka bez pocitu zvyšovania cien elektriny, plynu či tepla. Ceny za dodávky plynu a tepla zostali na minuloročných úrovniach, a to vďaka vládnej celoplošnej energopomoci. Dotovanie cien plynu a tepla stojí štátnu kasu v roku 2025 zhruba 235 miliónov eur.

Slovenské elektrárne sú pripravené

Nezdraželi ani dodávky elektriny, niektorým domácnostiam ceny dokonca klesli. Za nezvyšovanie cien elektriny môžu slovenské domácnosti ďakovať najmä dohode medzi vládou a Slovenskými elektrárňami.

Slovenský dominantný výrobca elektriny dodá v tomto roku domácnostiam silovú elektrinu znova za zastropovanú cenu na úrovni 61 eur za megawatthodinu.

Slovenské elektrárne sú pripravené dodávať domácnostiam silovú elektrinu za bezprecedentnú cenu aj v budúcom roku. Všetko však bude záležať od rokovaní s vládou.