Záujem slovenských domácností o vlastné zelené zdroje energie je veľký, dotácie sa však môžu minúť už čoskoro

Slovenské domácnosti majú veľký záujem o vlastnú fotovoltiku, tepelné čerpadlo, biomasu či veternú elektráreň. Za necelý polrok od spustenia poskytovania dotácií z programu Zelená domácnostiam, alokovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už príspevky v objeme 65 % prostriedkov vyčlenených na tento účel až do roku 2029.

Podľa SAPI -Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky by preto vláda sr mala zvážiť presunutie eurofondov z iných opatrení. Z programu Zelená domácnostiam môžu získať domácnosti poukážku na pokrytie až 4 370 eur z nákladov na vlastný zelený zdroj energie.

„Ide o zaujímavý príspevok, keďže dokáže pokryť až 50 % celkových priemerných nákladov domácnosti na vlastný zdroj zelenej energie,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ SAPI – Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Ján Karaba.

Poukážky v hodnote 62 miliónov eur

V rámci programu Zelená domácnostiam vyčlenilo Slovensko na tento účel do roku 2029 celkovo 107,7 mil. eur. Tie môžu získať domácnosti vo forme poukážky s finančnou dotáciou na inštalovanie fotovoltických panelov, tepelného čerpadla, kotla na biomasu či dokonca malej veternej elektrárne. SIEA pritom od spustenia žiadostí o dotáciu v júni 2024 už domácnostiam vystavila poukážky v hodnote 62,5 milióna eur, teda vyčerpala 65 % z celkových zdrojov.

„Vzhľadom na rýchle čerpanie je už dnes zrejmé, že zostávajúca časť dotácií sa minie v priebehu tohto roka. Vláda SR by preto mala zvážiť presunutie eurofondov z opatrení, kde je nízke alebo žiadne čerpanie,“ dodal Karaba.

Miera čerpania eurofondov, ktoré má Slovensko celkovo k dispozícii v rámci Programu Slovensko pod ktorý patrí aj Zelená domácnostiam, sa pritom pohybuje len na úrovni 3,04 % z celkovo 12,59 miliardy eur. Tieto peniaze máme k dispozícii od roku 2021 a na ich dočerpanie Slovensku zostávajú už len päť rokov, do konca roka 2029.

Prirodzený záujem domácností

„Presun peňazí z iných programov trvá mesiace, keďže s tým musí súhlasiť Európska komisia. Aj preto by Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií malo zvážiť začatie tohto procesu ešte pred dočerpaním peňazí z programu Zelená domácnostiam,“ vyzval Karaba.

Záujem domácností o vlastný zdroj je podľa SAPI prirodzený a dá sa očakávať, že bude pretrvávať. Budúci rok domácnosti totiž pravdepodobne pocítia nárast cien energií, keďže končí dohoda so Slovenskými elektrárňami o zvýhodnených cenách elektriny pre domácnosti.

„Takisto je otázne či štát nájde opäť stovky miliónov eur na energopomoc pre domácnosti, keďže musí konsolidovať verejné financie,“ doplnil Karaba. Domácnosti sa už dnes investícia do vlastnej fotovoltiky, tepelného čerpadla, či kotla na biomasu dokáže vrátiť za 4 až 8 rokov.

Dotácie na vlastné zdroje

„Nie je dôvod očakávať, že by ceny energií v najbližších rokoch citeľne klesali, skôr naopak. Ak ceny energií porastú, doba návratnosti sa samozrejme skracuje,“ upozornil Karaba. Včasné riešenie presunu peňazí na dotácie na vlastné zdroje je dôležité aj z pohľadu kapacít firiem, ktoré tieto projekty realizujú.

„Dlhoročné skúsenosti s týmito podpornými programami ukazujú, že po vyčerpaní dotácií domácnosti zvyčajne čakajú s rozhodnutím investovať na to, či a kedy štát vyčlení ďalšie peniaze. To vedie aj k tomu, že kvalifikovaní inštalatéri odchádzajú do iných krajín, kde je v týchto profesiách takisto nedostatok ľudí,“ konštatoval Karaba. Už dnes inštalácie malých obnoviteľných zdrojov energií u nás dávajú prácu tisíckam ľudí, ktorí ich zabezpečujú.