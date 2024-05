SPP chce vybudovať desiatky nabíjacích staníc pre elektromobily, podľa riaditeľa už diskutujú s výrobcami (video+foto)

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) komunikuje s výrobcami nabíjacích staníc. Pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz, pri príležitosti otvorenia nových nabíjacích elektrostaníc v Košiciach.

„Dnes sme slávnostne otvorili prvé, nazval by som to, typické komerčné nabíjacie stanice. My ich máme viac na Slovensku, ale toto je taká typická komerčná,“ vyjadril sa.

S výrobcami vedú diskusiu

Dodal, že v pláne majú i vybudovanie ďalších 33 takýchto staníc po celom Slovensku. Zdôraznil, že štandardne musia urobiť verejné obstarávanie, no už v tejto chvíli vedú diskusiu s výrobcami.

„Emobilita je súčasťou mobility, samozrejme, môžeme si položiť otázku, či je to východisko do budúcnosti, že budú len elektroautá. Osobne si myslím, že nie,“ povedal Ferencz. Dodal však, že elektromobilita bude v rámci mobility ako takej zohrávať dôležitú úlohu.

Chrú hrať prím

„V SPP budeme hrať prím nielen v oblasti dodávok plynu a elektrickej energie, ale aj v oblasti tejto emobility,“ avizoval.

„Máme v investíciách isté prostriedky, ktoré chceme požiť na investície ako také, vrátane emobility, ale viete dobre, že sme aktívni aj pri budovaní veterných parkov, veterných elektrární, takže táto oblasť, do ktorej SPP ide pri alternatívnej energii je dosť široká,“ uviedol Ferencz.