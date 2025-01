Zastavenie tranzitu ropy cez ropovod Družba by zo strany Ukrajiny znamenalo porušenie Zmluvy o energetickej charte a tiež Asociačnej dohody s Európskou úniou. Ako referuje ukrajinská agentúra Interfax, priznal to samotný ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.

„Tranzit ropy cez územie Ukrajiny sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o energetickej charte a Asociačnej dohody s EÚ o zabezpečení slobody tranzitu a tiež spĺňa podmienky šiesteho balíka sankcií EÚ,“ povedal Šmyhaľ počas „hodiny otázok o vláde“ v ukrajinskom parlamente.

Šmyhaľ zdôraznil, že porušenie medzinárodných záväzkov zo strany Ukrajiny by sa mohlo použiť ako základ na vyvodenie zodpovednosti za zastavenie nepretržitých dodávok ropy, najmä do Maďarska, Slovenska a Česka. Naznačil, že v súdnych sporoch by na to Ukrajina mohla finančne doplatiť.