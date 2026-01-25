Fico bude s Macronom diskutovať aj o našej jadrovej energetike. Dohoda s USA nás nezaväzuje, tvrdí Gašpar

Predseda vlády Robert Fico bude počas budúcotýždňového stretnutia s francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom diskutovať aj možnostiach Francúzska participovať na našej jadrovej energetike. Ako v diskusnej relácii O 5 minút 12 povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), dohoda s USA, ktorú Fico nedávno podpísal, nás k ničomu nezaväzuje.
Medzivládna dohoda s USA je zverejnená, na výstavbe nového jadrového bloku by sa mohlo podieľať vyše 170 firiem
„Už raz predseda vlády naznačoval, že do takého projektu môžu ísť aj viacerí zhotovitelia, ktorí sú schopní sa podieľať na výstavbe jadrového reaktoru,“ povedal Gašpar. Doplnil, že o jadrovom reaktore bol Fico rokovať aj v Južnej Kórei. „A tiež zisťoval, aké sú kapacity a možnosti,“ dodal Gašpar.