Fico bude s Macronom diskutovať aj o našej jadrovej energetike. Dohoda s USA nás nezaväzuje, tvrdí Gašpar

Podpredseda parlamentu doplnil, že o jadrovom reaktore bol Fico rokovať aj v Južnej Kórei.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
Stretnutie prezidentov a premiérov v Paríži
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a slovenský premiér Robert Fico. Foto: Archívne, SITA/AP
Predseda vlády Robert Fico bude počas budúcotýždňového stretnutia s francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom diskutovať aj možnostiach Francúzska participovať na našej jadrovej energetike. Ako v diskusnej relácii O 5 minút 12 povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), dohoda s USA, ktorú Fico nedávno podpísal, nás k ničomu nezaväzuje.

Už raz predseda vlády naznačoval, že do takého projektu môžu ísť aj viacerí zhotovitelia, ktorí sú schopní sa podieľať na výstavbe jadrového reaktoru,“ povedal Gašpar. Doplnil, že o jadrovom reaktore bol Fico rokovať aj v Južnej Kórei. „A tiež zisťoval, aké sú kapacity a možnosti,“ dodal Gašpar.

