Dohoda Slovenska a USA o spolupráci v civilnom jadrovom programe má podľa Demokratov vážne medzery

Dohoda Slovenska a USA o spolupráci v civilnom jadrovom programe má vážne medzery. Upozornila na to strana Demokrati. Zásadné nejasnosti a záväzky podľa strany môžu Slovensko stáť miliardy eur, pričom vláda to dodnes nevysvetlila.
Demokrati podotkli, že dohodu medzi slovenskou vládou a USA o spolupráci v civilnom jadrovom programe vítajú a považujú ju za strategicky dôležitý rámec vzťahov so Spojenými štátmi. Súčasne však upozorňujú na niektoré konkrétne ustanovenia, a to najmä v časti o výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Tie sú podľa Demokratov problematické a nejasné.
Vláda nemôže sľubovať výstavbu jadrového bloku
Exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati) zdôraznil, že aj keď je rozvoj jadrovej energetiky v súlade s dlhodobou stratégiou Slovenska, neznamená to, že vláda môže bez vysvetlenia a bez rozhodnutia o ďalšej prevádzke existujúcich zdrojov politicky sľubovať výstavbu jadrového bloku. Súčasne pripomenul, že nie je dokončený ani štvrtý blok Mochoviec a že existujúci blok V2 v Jaslovských Bohuniciach má vysokú pravdepodobnosť výrazného predĺženia životnosti.
Galek kritizuje memorandum o jadrovej energetike a hovorí o klientelizme, výsledkom dohody je podľa Štefunka len jedna fotografia
„Súbežná prevádzka oboch zdrojov by si vyžiadala rozsiahle zásahy do prenosovej sústavy a viedla by k ďalším enormným nákladom, ktoré by sa premietli do cien elektriny,“ dodal Hirman.
Demokrati ďalej upozornili, že aj keď dohoda formálne nevytvára pre Slovensko finančné záväzky, pripravuje pôdu pre projekt s potenciálne veľkým dopadom na verejné financie. Demokrati tak považujú za nezodpovedné, že sa vláda bez podrobného vysvetlenia potrebných ekonomických, technických a bezpečnostných posúdení vopred viazala na výber dodávateľa projektu.
Dohoda nehovorí o celej elektrárni
„Dohoda hovorí o spolupráci pri výstavbe nového reaktora, nie celej elektrárne. Nie je jasné, čo viedlo k tejto voľbe, na základe akých kritérií, porovnaní a rizík a aké sú očakávané prínosy oproti alternatívam. Zároveň kto a za akých podmienok má zabezpečiť zvyšok technológie. Takýto postup je mimoriadne rizikový a netransparentný,“ povedal predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Medzivládna dohoda s USA je zverejnená, na výstavbe nového jadrového bloku by sa mohlo podieľať vyše 170 firiem
Strana súčasne upozornila aj na rozpor medzi znením dohody a vyjadreniami predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Dokument totiž pripúšťa účasť ďalších investorov v projektovej spoločnosti, hoci premiér opakovane tvrdí, že nový jadrový zdroj má byť výlučne v rukách štátu,“ dodal Naď s tým, že Fico buď zavádza občanov, alebo vláda podpisuje dokumenty, ktoré sú v rozpore s jeho vyjadreniami.