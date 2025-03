Slovensko bude vyvíjať na Ukrajinu enormný tlak pre tranzit plynu, podľa Fica máme politický mandát - VIDEO

Slovensko ide v otázke obnovenia tranzitu zemného plynu vyvíjať na Ukrajinu enormný tlak. Ako uviedol na tlačovej besede premiér Robert Fico, Slovensko na to získalo od Európskej rady politický mandát.

„Slovensku mimoriadne záležalo na tom, aby sme vytvorili tlak na Európsku radu pokiaľ ide o tranzit plynu cez územie Ukrajiny na Slovensko a potom ďalej na západ. Potrebovali sme mandát, potrebovali sme od Európskej rady počuť, že toto je problém, a že tento problém sa musí riešiť. Považujem za veľký úspech, že tu máme politický mandát Európskej rady, na základe ktorého budeme vytvárať eminentný tlak smerom na Ukrajinu,“ povedal Fico s tým, že už v piatok v Bruseli rokuje o obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu ministerka hospodárstva Denisa Saková. „Už sa rokuje o možnostiach tranzitu azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu,“ dodal Fico.

Európska rada uznala opodstatnenosť pripomienok

Slovenský premiér považuje za veľký úspech, že napriek odporu niektorých krajín, Európska rada skonštatovala, že Európska komisia, Slovensko a Ukrajinu sa musia vrátiť k téme obnovenia tranzitu plynu.

„Musia nájsť nejaké riešenie a musia sa brať na zreteľ pripomienky, ktoré Slovenská republika opakovane hovorí. To znamená, že včera Európska rada uznala oprávnenosť a opodstatnenosť našich pripomienok a obáv, ktoré neustále vynášame,“ zdôraznil Fico.

Niektoré krajiny protestovali

Predseda vlády priznal, že na samite Európskej rady boli krajiny, ktoré výrazne protestovali proti tomu, aby v záveroch Európskej rady bola zmienka o obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu.

„Bojovali proti tomu preto, lebo vedia všetci, že Ukrajinci nakupujú ruský plyn, to je prvý veľký morálny prúser, ktorý máme. Nám to zakazujú, ale Ukrajinci to robiť môžu. A po druhé, si uvedomujú, že zastavenie toku plynu z východu na západ spôsobilo prudký nárast cien plynu na európskom trhu, a máme fakt vo vnútri Európy vážny problém,“ konštatoval Fico.