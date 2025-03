Slovenskí motoristi stále tankujú lacnejšie ako vlani, analytici očakávajú ešte mierny pokles cien

Situácia na slovenských čerpacích staniciach je stále pokojná. Ceny palív by mali ešte mierne klesnúť. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je už v súčasnosti benzín na Slovensku lacnejší o osem centov a nafta o asi sedem centov.

Mierne zlacnenie

A to napriek zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom k ostatnému vývoju cien ropy ceny nafty majú priestor pre ďalší mierne zlacnenie s potenciálom ponoru pod 1 euro a 50 centov a to vzhľadom k pokračujúcej kompresii rafinačných marží. Zlacňovanie benzínu by sa malo zastaviť tesne pred 1 eurom a 50 centami.

„V prípade oboch palív by to znamenalo najlacnejšie tankovanie od konca minulého roka, keď platila ešte 20-percentná DPH,“ dodal Pánis.

Mierne zlacňovanie na slovenských pumpách očakáva aj analytik 365.bank Tomáš Boháček. „Pre ceny palív na našich čerpacích staniciach vnímame, že pokles o približne 1 cent je stále možný najmä pri benzínoch, avšak vo všeobecnosti sa podľa nás na aktuálnych úrovniach budú udržiavať ceny benzínov i nafty, pokiaľ neuvidíme stabilnejšie smerovanie cien ropy a hlavných globálnych otázok v obchode a politike,“ podotkol Boháček.

Zlacňovanie aj v okolitých krajinách

Trend zlacňovania palív by mal pokračovať aj v okolitých krajinách. Najlacnejšie možno natankovať do zážihových motorov zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde sa cena benzínu pohybuje mierne nad 1 eurom a 40 centami. Jeho poľské ceny sa pohybujú okolo 1 eura a 45 centov.

Lacnejšie možno v porovnaní so Slovenskom pritom natankovať aj v Maďarsku, kde sa cena pohybuje okolo 1 euro a 50 centov a mierne lacnejší je aj benzín v Rakúsku. Ceny benzínu v Slovinsku sú približne na úrovni slovenských a chorvátske sú rádovo o 1 až 2 centy vyššie.

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, keď sa jej cena pohybuje okolo 1 eura a 40 centov. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde už spadla pod 1 euro a 50 centov. V ostatných krajinách regiónu je cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Rakúsku, Maďarsku sa ceny pohybujú okolo 1 euro a 55 centov, v Chorvátsku sú mierne nad touto métou a v Slovinsku sa orbitujú okolo 1 eura a 60 centov.

„Ceny benzínov sú na Slovensku o takmer 13 centov nižšie ako je priemer EÚ. Cena nafty je u nás lacnejšie o približne sedem centov ako je priemer EÚ,“ doplnil Pánis.

Ceny na domácich čerpacích staniciach

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 10. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom podľa Boháčka opätovne znížili. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,543 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,778 eura za liter.

Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali o 3 centy lacnejšie 1,522 eura za liter. Ceny palív sa tak aktuálne nachádzajú na najnižších úrovniach v tomto roku a vymazali tak aj cenový rast spôsobený vyššou DPH.