Slovenskí motoristi môžu byť spokojní, zlacňovanie na pumpách bude pokračovať

Slovenskí motoristi majú dôvod na radosť. Znižovanie cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach bude pokračovať.

„Pre Slovensko dôležitá severomorská zmes Brent odovzdala takmer sedem percent a končila týždeň tesne nad 61 dolárovou métou, pričom sa miestami takisto kótovala pod 60- dolárovou hranicou. Pre slovenských motoristov to znamená dobré správy, keď možno očakávať ďalšiu vlnu zlacňovanie palív,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Analytik predpokladá, že cena nafty by sa mohla ponoriť pod 1 euro a 40 centov a ceny benzínu by sa mali priblížiť k méte 1 euro a 45 centov. To bude znamenať najlacnejšie tankovanie od začiatku roka 2022!

Porovnanie s vlaňajškom

Aj analytik 365.bank Tomáš Boháček, je presvedčený, že ďalší pokles cien ropy opätovne otvára priestor aj pre pokles koncových cien palív pre vodičov, a to aj u nás.

„Miera poklesu bude závisieť najmä od rozhodnutia kartelu OPEC+, ktoré by mohli udať smerovanie cien ropy na niekoľko týždňov vopred. Je za tým najmä svetový vývoj cien ropy,“ podotkol Boháček.

„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší asi o 18 centov alebo o vyše 10 percent a cena nafty o približne 13 centov, teda o necelých deväť percent. A to napriek zvýšeniu DPH,“ dodal Pánis.

Pokračovanie zlacňovania

Pokračovanie zlacňovania palív by malo pokračovať aj vo zvyšku Európy. Najlacnejší benzín zo susediacich krajín EÚ možno načerpať v Českej republike, kde by sa jeho ceny mali priblížiť k 1 euro a 35 centom, pričom okolo tejto úrovne by mali mať motoristi možnosť natankovať aj v Poľsku.

Ceny paliva do zážihových motorov v Maďarsku a Chorvátsku sa pohybujú už pod 1 euro a 45 centami a analytici predpokladajú, že sa k tejto méte priblížia aj v Slovinsku a susednom Rakúsku.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro priblížiť k okrúhlej méte 1 euro a 30 centov a poľské ceny by mali konvergovať k úrovni 1 euro a 35 centov. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku.

Nafta je tiež doma lacnejšia

V Chorvátsku by však mohla klesnúť k okoliu 1 eura a 40 centov, v Maďarsku k méte 1 euro a 45 centov, v Rakúsku hlbšie pod 1 euro a 50 centov a v Slovinsku k 1 euro a 50 centom.

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 11 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 17. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim a celkovo tretím týždňom za sebou opätovne klesli. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,482 eura za lieter. Štandardná motorová nafta sa v rovnakom období predávala rovnako lacnejšie o 1 cent za 1,41 eura za liter.