Elektrina sa stále drží nad magickou hranicou, stabilný zostáva aj plyn

Pokojné obdobie na trhoch s elektrinou a zemným plynom stále pokračuje. Elektrina sa stále drží nad magickou 100-eurovou úrovňou a cena plynu sa drží nad 30 eurami za megawatthodinu.

Cena elektriny na úrovni 101 eur

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa predáva za 102 eur za megawatthodinu. Podobná cena bola aj začiatkom uplynulého týždňa. Začiatkom októbra bola cena elektriny na úrovni 101 eur za megawatthodinu.

Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 31 eur za megawatthodinu. Cez uplynulý týždeň bola cena plynu plus-mínus na tejto úrovni.

Rekord na pražskej burze

Začiatkom októbra sa cena pohybovala okolo 31 eur za megawatthodinu. Pred zhruba deviatimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na trhu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.

