Situácia na trhu s plynom je komplikovaná, Európa nevie nahradiť výpadky tranzitu plynu cez Ukrajinu - VIDEO

Situácia na trhu s plynom v Európe sa skomplikovala. Ako uviedla slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), Európa momentálne nevie nahradiť výpadky tranzitu plynu cez Ukrajinu v plnom rozsahu.

Ministerka absolvovala v Bruseli sériu rokovaní na tému zastavenia tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ.

„Po jednostrannom rozhodnutí Ukrajiny nepokračovať v tranzite plynu sa najmä Slovensko a Rakúsko ocitli v situácii, kedy nemôžu zrealizovať dodávky plynu tradičným spôsobom. Z každej svetovej strany sú najďalej od všetkých aktuálne dostupných zdrojov plynu. Alternatívne trasy dodávok plynu diskutované s Európskou úniou pre stredoeurópsky región zo západu, severe alebo z juhu sú limitované z technického hľadiska. A zvýšenie prepravných kapacít si vyžaduje nové investície. Problémom je aj výška prepravných poplatkov,“ uviedla na Saková sociálnej sieti po rokovaniach v Bruseli.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Trhové ceny plynu pre Slovensko

Politici diskutovali v Bruseli aj o cene plynu. Tá sa po vyhláseniach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení tranzitu plynu cez jeho územie zvýšila podľa Sakovej o 25 %.

Ďalšie zvýšenie trhových cien plynu bol zaznamenaný po útokoch Rusov na ukrajinské ťažobné polia, čo donútilo takmer sebestačnú Ukrajinu nakupovať plyn na európskom trhu.

„Dôsledok, nárast ceny plynu o ďalších 10 eur za megawatthodinu,“ dodala Saková s tým, že trhové ceny plynu pre Slovensko sa v súčasnosti pohybujú na úrovni zhruba 55 eur za megawatthodinu, pričom takto pred rokom to bolo 35 eur za megawatthodinu.

Fyzicky chýbajúci plyn v Európe

Slovenská ministerka pevne verí, že sa Európskej komisii podarí v najbližších dňoch prijať opatrenia, ktoré efektívnym spôsobom urobia ceny plynu efektívnejšími a dostupnejšími pre priemysel a domácnosti.

„Ceny plynu však nie sú jediným problémom Európy. Ďalším problémom je fyzicky chýbajúci plyn v Európe. Okrem výpadku tranzitu plynu cez Ukrajinu toto spôsobujú ďalšie faktory. Spomenuté zničené ťažobné polia na Ukrajine a následný dovoz plynu pre Ukrajinu z Európy. Druhým faktorom je povinnosť štátov Európskej únie plniť zásobníky od apríla do novembra v predpísanom čase a objeme,“ dodala Saková.

Ministerka preto vyzvala Európsku komisiu, aby urobila revíziu pravidiel plnenia zásobníkov. Štáty Európskej únie musia mať podľa Sakovej jasné pravidlá, ktorý štát kedy, a aký objem plynu nakupuje. „Nemôžu nakupovať všetci naraz, lebo cenu plynu by vytlačili na maximum,“ podotkla Saková s tým, že na otázku, aké opatrenia má Európska komisia pripravené, sme nedostali konkrétnu odpoveď.

Brusel nezdieľa názor Slovenska

Európska komisia nezdieľa podľa ministerky Sakovej náš názor, že obnovenie tranzitu plynu by vyriešilo spomenuté problémy. Odvoláva sa na politickú dohodu lídrov krajín EÚ z roku 2022. Deklarácia hovorí, že krajiny sa do roku 2027 plne zbavia závislosti na ruských energiách. Toto rozhodnutie je zatiaľ nemenné.

„Nechápeme dvojaký meter Komisie. Nepokračovanie tranzitu potrebného ruského plynu cez Ukrajinu jej padlo vhod, ale zvyšujúci sa dovoz ruského LNG plynu do krajín západnej Európy doposiaľ aktívne nerieši,“ konštatovala Saková, podľa ktorej budú rokovania s Európskou komisiou pokračovať v najbližších týždňoch.

Ukrajina má podľa výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richarda Kvasňovského kritický stav zásob plynu.

„Ukrajina zháňa ruský plyn, potrebuje jeho dodávky, lebo má kritický stav zásob len na úrovni osem percent naplnenia zásobníkov. Zháňa ho po celej Európe, cez Slovensko včera (17.2. – poz.red.) smerovalo na Ukrajinu 13 miliónov kubických metrov, podobné množstvo išlo aj cez Maďarsko. Stav zásob plynu v Európe je nižší, ako vlani a aj to tlačí jeho ceny hore,“ uviedol v relácii denníka Plus jeden deň Teraz Takto s Ankou Žitnou šéf plynárenského zväzu Kvasňovský, ktorý taktiež upozornil, že aj na Slovensku máme zdroje zemného plynu, ktorý dokážeme ťažiť a vedeli by sme s ním pokryť zhruba desatinu svojej spotreby.