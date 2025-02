Ruský plyn tečie na Ukrajinu cez päť krajín, Kyjev to stojí viac a prichádza o peniaze za tranzit

Ukrajina si rozhodnutím o zastavení tranzitu plynu cez jej územie strelila do vlastného kolena. Kyjev komoditu nakupuje drahšie a navyše prichádza o peniaze, keďže do krajiny tečie cez iné krajiny a musí to platiť. Ceny stúpajú a môže sa stať, že Brusel otočí a postaví sa na stranu slovenského premiéra Roberta Fica.