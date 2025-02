Ukrajina odoberá rekordné množstvá ruského plynu a jeho ceny preto stúpajú do závratných výšok - KOMENTÁR

To, na čo mnohí analytici celý minulý rok upozorňovali sa stáva skutočnosťou. Stopka tranzitu plynu cez Ukrajinu tvrdo zasiahla náš región a má dosah aj na celú Európu.

Ukrajina vkročila do zimnej sezóny s extrémne nízkym stavom zásob plynu, pretože počas leta 2024 nerealizovala jeho nákupy a nevtláčala komoditu do zásobníka. Navyše z prevádzky má vyradenú časť ťažobných polí. A preto už v prvých týždňoch po zastavení tranzitu plynu cez svoje územie ukrajinský Naftogaz skupuje všetok dostupný, najmä ruský plyn v našom regióne. Čo to spôsobuje?

Ceny plynu stúpajú do závratných výšok a dostali sa už na 60 eur za megawatthodinu. A to ešte počas prvého polroka 2024 boli na úrovni okolo 30 eur za megawatthodinu. V jeho druhej polovici na trhu rástla neistota ohľadom pokračovania tranzitu cez územie Ukrajiny.

Trh potom veľmi zásadným spôsobom premietal každú negatívnu informáciu do ceny plynu ako rizikovú prirážku. Či už to bol protiútok ukrajinských vojsk na región Kursk, zastavenie dodávok plynu pre OMV alebo definitívne decembrové vyhlásenie prezidenta Zelenského o zastavení tranzitu. Vtedy cena plynu poskočila zo 40 na 50 eur za megawatthodinu.

Dalo sa tomu vyhnúť

Celej situácii sa dalo predísť, ak by Ukrajina bola ochotná hľadať riešenia na zachovanie tranzitu zemného plynu cez jej územie. Na stole bolo niekoľko možností, medzi nimi aj tie, ktoré ponúkal slovenský SPP.

Spoločnosť dokonca v spolupráci s ďalšími partnermi pripravila Deklaráciu o podpore prepravy plynu cez územie Ukrajiny, ktorú adresovali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen. V nej veľmi jasne upozornili na riziko významných ekonomických škôd a ohrozenia energetickej bezpečnosti regiónu strednej Európy.

Signatármi tejto deklarácie boli významní dodávatelia a prepravcovia energií, dôležité obchodné zväzy a veľkí priemyselní odberatelia z Maďarska, Rakúska, Talianska a Slovenska. Pôvodne ju mali podpísať aj relevantné plynárenské spoločnosti z Ukrajiny, tie však na poslednú chvíľu od podpisu odstúpili.

Ako ďalej?

Súčasnú situáciu vie zvrátiť len spustenie prepravy zemného plynu cez Ukrajinu a naštartovanie jeho ťažby na Ukrajine.

V opačnom prípade hrozí ďalší skokový nárast cien plynu a jeho akútny nedostatok. Ukrajina totiž bude siahať po nákupoch cez Slovensko a Maďarsko aj počas nasledujúcich mesiacov, vrátane letnej sezóny. Bude musieť nakúpiť a doviezť vysoké objemy plynu, na naplnenie zásobníkov, ktoré má na historicky najnižších hodnotách.

Vtláčanie plynu do zásobníkov však musí v zmysle európskej legislatívy zabezpečiť aj Maďarsko, Rakúsko či Slovensko. A tu už okrem cenového môže hroziť aj objemový problém, pretože dostupného plynu nemusí byť dostatok.

Ruský zemný plyn bol jediný flexibilný zdroj, ktorý Európa mala. Všetky ostatné zdroje zemného plynu (Nórsko, severná Afrika, Azerbajdžan) buď dodávajú na maxime svojich technických možností, alebo ako v prípade skvapalneného plynu LNG nie sú flexibilné z časového hľadiska.

Dodávky LNG plynu sa totiž pohybujú na úrovni niekoľkých týždňov. Zároveň platí, že aktuálne neexistuje voľná ponuka zemného plynu a tak je po výpadku ktoréhokoľvek zdroja nutné hľadať balans medzi ponukou a dopytom jedine prostredníctvom ceny. Inými slovami, zvyšovať cenu plynu do momentu kým nie je niekto iný nútený sa svojho objemu vzdať. Takýto stav nie je pravdepodobne dlhodobo udržateľný.

Zásadné paradoxy

Zastavenie tranzitu zemného plynu cez územie Ukrajiny prináša aj niekoľko zásadných paradoxov. Vzhľadom na razantný nárast cien plynu Rusko v roku 2025 zarobí o približne 3 miliardy eur viac ako tomu bolo minulý rok, napriek tomu, že do Európy dodáva o 14 miliárd metrov kubických plynu menej. Toto číslo však nemusí byť vzhľadom na ďalší očakávaný rast cien konečné. Zároveň Ukrajina dováža na svoje územie rekordné množstvá drahého ruského plynu.

Samé otázniky

Sú náznaky, že Európska banka pre obnovu a rozvoj bude refundovať alebo poskytovať ďalšiu pôžičku Ukrajine na náklady na nákup plynu. Nevadí, že ruského? Nevadí, že európske inštitúcie a sama Ukrajina budú podporovať peniazmi ruskú agresiu? Poskytnú európske inštitúcie podobné podmienky na nákup drahého plynu aj dodávateľom v strednej Európe? A nakoniec zásadná otázka. Aký význam malo zastavenie prepravy ruského plynu cez Ukrajinu?