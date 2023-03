Scholz vyzval eurokomisiu, aby našla riešenie pre výnimku syntetických palív

Nemecký kancelár Olaf Scholz pred začiatkom samitu Európskej rady vyzval Európsku komisiu, aby našla riešenie pre obavy Berlína v súvislosti so zákazom áut so spaľovacími motormi do roku 2035.

Nezmarí hotovú dohodu

Ako informuje spravodajský web Politico, napriek frustrácii ďalších európskych lídrov Scholzov postoj zostáva nezmenený a trval na tom, že nemarí hotovú dohodu, aby dospel k výnimke akceptovateľnej Nemeckom.

Európske automobilky vyzývajú, aby sa diskusie o zákaze predaja spaľovacích áut urýchlene uzavreli

Scholz povedal, že „všetko je na správnej ceste“, keďže Berlín a Brusel v zákulisí pracujú na dohode. Nemecko chce konkrétne výnimky, ktoré by umožnili pokračovať v predaji spaľovacích motorov na syntetické palivá aj po roku 2035, pripomína Politico.

Sľub Komisie

„Jediná vec, ktorú teraz treba urobiť, je nájsť správny spôsob, ako implementovať tento sľub, ktorý Komisia dala už dávno,“ povedal nemecký kancelár. Tento sľub však odráža klauzulu vloženú do nezáväzného textu na konci návrhu zákona o zákaze motorov automobilov, ktorá sa doň nikdy plne nedostala a europarlament napokon všetky odkazy na syntetické palivá zrušil.

Nemecko nepodporí zákaz predaja áut so spaľovacím motorom, žiada výnimku na autá používajúce syntetické palivá

Z tohto dôvodu Scholz, zdá sa, precenil mieru, do akej jeho kolegovia súhlasia s postojom Nemecka, napriek jeho tvrdeniam, že v rámci EÚ existuje jasný „konsenzus“.