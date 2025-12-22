SAPI upozorňuje na rastúce dezinformácie o zelenej energetike, k ich akceptácii napomáha aj pasivita vlády

Dôsledky sa podľa asociácie už dnes premietajú do ekonomiky.
OZE, obnovitelne zdroje energie
Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku sa čoraz menej láme na technických možnostiach a čoraz viac na systematickom rozklade dôvery v zákonné procesy. Popri zdĺhavej a neprehľadnej legislatíve dnes zelenú transformáciu výrazne brzdia cielené dezinformačné kampane, ktoré útočia nielen na konkrétne projekty, ale aj na samotné princípy právneho štátu.

Na tento fenomén upozornila už v roku 2024 aj Severoatlantická aliancia, podľa ktorej bolo v rokoch 2022 až 2024 hlavným zdrojom dezinformácií o zelenej energetike v Európe Rusko. Slovensko sa pritom stáva jednou z krajín, kde majú tieto naratívy mimoriadne priaznivé podmienky.

Účelovo vytrhnuté dáta

Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) upozorňuje, že rastúcej akceptácii nepravdivých tvrdení napomáha aj pasivita vlády. Štát s dezinformáciami aktívne nebojuje a v niektorých prípadoch dokonca preberá alebo legitimizuje ich rétoriku.

Výsledkom je prostredie, v ktorom sa ako „pravda“ šíria tvrdenia o tom, že veterné elektrárne nikto nechce, že ich Slovensku nanucuje Brusel alebo že spôsobujú vysychanie pôdy a pokles zrážok. Tieto naratívy sa šíria najmä na sociálnych sieťach a cielene sa zameriavajú na regióny, kde sa pripravujú projekty veterných či fotovoltických elektrární.

Často pracujú s účelovo vytrhnutými dátami, mimo kontext interpretovanými štúdiami alebo s kvázi vedeckými materiálmi z predátorských webov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba. Skúsenosti investorov ukazujú, že dezinformácie dnes neslúžia len na vyvolávanie strachu. Stávajú sa nástrojom politického boja a osobnej sebaprezentácie.

Klamstvá bez dôkazov

Do konfliktov vstupujú nielen obskúrne združenia bez odbornej kredibility, ale aj aktívni politici či jednotlivci s ambíciou získať verejnú funkciu. Pod zámienkou ochrany verejného záujmu spochybňujú zákonné procesy, vyvíjajú nátlak na miestnych poslancov a verejných činiteľov a celé povoľovacie konania menia na mediálne divadlo.

V teréne sa tieto osoby správajú hrubo a vydieračsky, celé prerokovania zneužívajú len na vlastnú viditeľnosť. O odbornú diskusiu alebo dobro obcí nejde. Ide o klamstvá bez dôkazov, spochybňovanie demokracie a systematické rozkladanie dôvery v právny štát,“ hovorí Ján Karaba. Podľa SAPI ide o nebezpečný precedens, pretože tolerovanie takéhoto správania v energetike môže otvoriť dvere rovnakým praktikám aj v iných sektoroch hospodárstva.

Dôsledky v ekonomike

Dôsledky sa už dnes premietajú do ekonomiky. Slovenský priemysel platí jedny z najvyšších cien energií v Európe, čo oslabuje konkurencieschopnosť firiem, ohrozuje pracovné miesta a zvyšuje sociálne napätie. Kým jadrová energia zostane základom výroby elektriny, bez obnoviteľných zdrojov sa krajina nezaobíde.

Bez lokálnych zdrojov lacnej elektriny budú mať po skončení energodotácií vysoké ceny nielen podniky, ale aj domácnosti,“ upozorňuje Karaba. Práve veterné a fotovoltické elektrárne pritom dokážu znižovať závislosť od dovozu plynu a fosílnych palív, ktorých ceny ovplyvňuje nestabilná geopolitická situácia.

Výzva na vstup do verejnej diskusie

SAPI považuje kombináciu dezinformačných kampaní a chýbajúcej politickej podpory za hrozbu nielen pre ekonomiku, ale aj pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Rozvoj obnoviteľných zdrojov by mal štát vnímať ako otázku energetickej bezpečnosti a národnej zodpovednosti, nie ako ideologický problém.

Ak vláda tvrdí, že zelené energie sú drahé, je namieste pýtať sa, prečo máme pri ich približne štvorpercentnom podiele na výrobe elektriny jedny z najvyšších cien v Európe a prečo majú krajiny s desiatkami percent obnoviteľných zdrojov ceny nižšie,“ dodáva Karaba.

Asociácia preto vyzýva vládu, aby aktívne vstúpila do verejnej diskusie, transparentne komunikovala overené informácie a nenechávala priestor dezinformátorom a politickým oportunistom.

