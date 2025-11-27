Samosprávy nesúhlasia s postupom vlády, žiadajú účasť na rokovaniach o veterných parkoch - VIDEO, FOTO

Predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja a dotknutých obcí zásadne nesúhlasia s postupom vlády pri príprave rozsiahleho projektu pilotnej akceleračnej zóny pre rozvoj veternej energie západ medzi Hlohovcom a Galantou. Upozorňujú, že vláda ignoruje ich pripomienky, postupuje v rozpore so zákonnými princípmi a snaží sa rozhodnúť bez riadneho zapojenia dotknutých samospráv.
Akceleračná zóna
„Veterné parky nám vláda v Trnavskom kraji v žiadnom prípade nemôže nanútiť. Kraj, mestá a obce musia byť za rozhodovacím stolom. Slovensko potrebuje modernú a veternú energetiku, nie chaos a aroganciu moci. Takto sa so samosprávami a ľuďmi predsa postupovať nemôže,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič na tlačovej besede, ktorej sa zúčastnili aj viacerí starostovia z okolia Hlohovca.
Zámer akceleračnej zóny pre rozvoj veternej energie západ, ktorý ráta s výstavbou až 69 samostatných veternýchelektrární s celkovým výkonom 430 megawattov, je podľa neho pretláčaný silou.
Na rokovaní 20. novembra na Ministerstve životného prostredia SR boli obciam predstavené nové „špecifické požiadavky“, ktoré predtým nikdy nevideli. Ministerstvo neumožnilo diskusiu, neposkytlo čas na oboznámenie a viaceré obce boli podľa TTSK účelovo vynechané zo zoznamu dotknutých samospráv.
Predstavitelia samospráv preto z rokovania na ministerstve demonštratívne odišli. „Nám, ako zástupcom samospráv, bol predložený dokument, ktorý sme nikdy predtým nevideli, a bolo nám povedané, že rozhodnutie aj tak padne. Bez ohľadu na náš názor a argumenty. Toto nie je štandardný, ani odborný proces. Toto je diktát,“ uviedol trnavský vicežupan Patrik Voltmann, ktorý sa rokovania zúčastnil.
Spoločná petícia
TTSK vyzýva vládu SR a príslušné ministerstvá, aby okamžite zastavili proces EIA. Žiada zapojiť do konania všetkých reálne dotknutých obcí, rešpektovania územných plánov obcí aj regiónov a konštruktívne a partnerské rokovanie so samosprávami. Nová legislatíva, ktorá dáva pri povoľovaní veterných parkov silnejšie kompetencie samosprávam, je v platnosti od 1. novembra, zámery pre akceleračné zóny západ a východ boli predložené o niekoľko dní skôr.
Práve nové možnosti pre samosprávy sú podľa župana Viskupiča dôvodom, prečo ministerstvo odmieta začať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte raz od začiatku. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič potvrdil, že mestá a obce z akceleračných zón pre rozvoj veternej energetiky západ aj východ pokračujú v príprave spoločnej petície.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) pripravuje akceleračné zóny pre veterné parky na západe aj na východe Slovenska, nebude však ich investorom.
„V tejto fáze nejde o realizáciu, ale o zhromažďovanie odborných podkladov a pripomienok verejnosti a dotknutých subjektov. Cieľom nie je schváliť alebo zamietnuť projekt, ale objektívne vyhodnotiť možné riziká a prínosy, a zároveň umožniť verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu. Samozrejme, dialóg s obcami je kľúčovou súčasťou tohto procesu,“ uviedla pre SITA ešte koncom októbra Marta Pavliková z Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko.