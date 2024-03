Saková pripravila Slovensko o milióny eur, podľa SaS nebola schopná podpísať nákup emisných povoleniek (video)

Ministerstvo hospodárstva SR na čele s Denisou Sakovou pripravilo občanov o 7 mil. eur. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Šéfka rezortu hospodárstva totiž podľa liberálov nepovolila štátnemu teplárenskému holdingu nákup emisných povoleniek. O súhlas mali teplárne žiadať už pred mesiacom, v období, keď boli ich ceny na trojročnom minime.

Nebola schopná podpísať papier

„Požiadali o súhlas s nákupom pani ministerku, ale tá doteraz nemala na to čas, vyše mesiaca nebola schopná podpísať jeden papier,“ skonštatoval bývalý minister hospodárstva a čestný predseda SaS Richard Sulík.

Medzičasom však cena povoleniek začala rásť a ministerka Saková sa tak podľa neho sa postarala o to, že teplárne za ne budú musieť platiť o 7 mil. eur viac.

Tento fakt by sa pritom mal preniesť aj do vyšších cien tepla. „A to len preto, že ministerka nemala čas, ona je všeobecne na tom ministerstve neviditeľná. Zrejme sa už príliš teší na novú funkciu,“ pokračoval v kritike Sulík.

Saková by sa mal rozhýbať

Ako zdôraznil, je krajne nepravdepodobné, že by ceny povoleniek v krátkej dobre začali zase klesať. Ako doplnil bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva a expert SaS pre energetiku Karol Galek, cena povoleniek tvorí z koncovej ceny tepla asi 15 %.

Liberáli preto vyzývajú ministerku Sakovú, aby nečakala a aby sa konečne rozhýbala. „Vyzývame ministerku, aby ešte dnes zobrala do ruky pero a dala svoj podpis na papier, ktorý sa jej už mesiac suší na stole,“ povedal Sulík.

Ak sa tak podľa neho nestane, po veľkonočných sviatkoch zvolajú mimoriadny parlamentný hospodársky výbor.