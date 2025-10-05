Ropný kartel OPEC+ zvýšil ťažobné kvóty o 137-tisíc barelov denne

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a s ňou spolupracujúce ropné štáty, napríklad Rusko, tvoriace spolu formát OPEC+ sa v nedeľu dohodli, že ťažbu od novembra celkovo zvýšia o 137-tisíc barelov denne.
„Vzhľadom na stabilný globálny ekonomický výhľad a súčasné zdravé trhové fundamenty, ktoré sa odrážajú v nízkych zásobách ropy, sa osem zúčastnených krajín rozhodlo upraviť produkciu o 137 tisíc barelov denne“, uviedla skupina vo vyhlásení po online stretnutí.
Ceny čierneho zlata klesli, boli za tým najmä šíriace sa správy o plánoch OPEC+
Prioritou OPEC+ na začiatku roka bolo udržiavať vysoké ceny obmedzením ponuky. V apríli však skupina zmenila stratégiu a teraz sa snaží získať podiel na trhu na úkor iných producentov, ako sú Spojené štáty, Brazília, Kanada, Guyana a Argentína.
Zvýšenie produkcie prichádza v čase, keď Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpovedá, že celosvetová denná spotreba ropy sa v budúcom roku zvýši iba o 700-tisíc barelov. OPEC, ktorý je vo svojich správach vo všeobecnosti optimistickejší, očakáva, že globálna denná spotreba ropy v roku 2026 stúpne o 1,4 milióna barelov.