Ceny čierneho zlata klesli, boli za tým najmä šíriace sa správy o plánoch OPEC+

Ropa zaknihovala v uplynulom obchodnom týždni výrazné takmer sedempercentné straty, ktorú ju stiahli na najnižšie úrovne od konca mája. Ako uviedol pre SITA analytik J&T BankyStanislav Pánis, americký benchmark WTI zatváral piatkové obchodovanie tesne pod 61-dolárovou hranicou a severomorská zmes Brent sa priblížila k 64-dolárovej hladine.
Rozhodujúcim faktorom, ktorý stál za poklesom komodity boli podľa Pánisa šíriace sa správy, že kartel OPEC+, respektíve jeho Veľká osmička krajín, by sa cez víkend mohla dohodnúť na ďalšom výraznom navýšení ťažby od novembra. Údajne by mohlo ísť o úroveň dvoj až trojnásobku októbrového zvýšenia, teda niečo medzi 270 až 410 tisíc barelmi dennej produkcie.
Obnovenie dodávok z Kurdistanu
„Tlak na ceny ropy pritom výrazne neustal ani keď OPEC vydal správu, v ktorej poprel plány na výrazné rast ťažby o pól milióna barelov, ktoré označil za nepresné a zavádzajúce špekulácie. Trh jednoducho kalkuluje, že ropný trh bude čeliť ku koncu roka výraznému previsu ponuky nad dopytom,“ dodal Pánis.
Mínusom pre ropu bolo podľa neho aj obnovenie dodávok ropy zo severoirackého poloautonómneho regiónu Kurdistan cez ropovod do Turecka prvýkrát po dva o pol roku. „Ceny tlačili nadol aj zvýšené očakávania možného konca bojov v Gaze na základe Spojenými štátmi predstaveného mierového plánu, ktorý si získal podporu Izraela. To by mohlo zlepšiť bezpečnosť prepravy cez Suezský kanál a teda znížiť rizikovú prémiu ropy,“ podotkol Pánis.
Jesenná údržba aj shutdown v USA
Trh pritom podľa neho sčasti striasol zo seba obavy z ukrajinských dronových útokov na ruskú ropnú infraštruktúru vrátane exportných terminálov v okolí Petrohradu, keď sa zdá, že ruské dodávky ropných produktov na globálny trh neboli až tak výrazne zasiahnuté, hoci len na úkor nedostatku na domácom trhu.
„Negatívne pôsobí na čierne zlato aj jesenná sezóna odstávok mnohých rafinérií pre údržbu, čo znižuje ich dopyt po rope. A napokon zatvorenie amerických vládnych úradov, tzv. government shutdown od 1. októbra, keď začína nový fiškálny rok v USA, pre neschopnosť republikánov a demokratov dohodnúť sa na rozpočte či aspoň dočasnej dohode o financovaní, bolo ďalším závažím, ktoré sťahovalo ceny na nižšie úrovne,“ konštatoval Pánis.