Ropa po šesťmesačných minimách rastie, spôsobuje to viacero faktorov

Ropa sa v minulom týždni mierne odrazila z úrovne šesťmesačných miním. Pripísala si približne dvojpercentný rast, čo posunulo severoamerickú zmes WTI nad 68 dolárov a severomorský benchmark Brent nad 72 dolárov za barel.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, pod zisky komodity sa podpísalo najmä určité zvýšenie geopolitickej nervozity a následné zvýšenie rizikovej prémie v cene ropy.

Izraelské útoky a americké sankcie prispeli k napätiu na trhu

„Medzi trhovými hráčmi spľasína nádej na skoré urovnanie konfliktu na Ukrajine. Kremeľ síce súhlasil s návrhom Bieleho domu na to, aby znepriatelené strany urobili prvý krok k mieru tým, že prerušia vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru, no z oboch strán prichádzalo k porušeniu tohto záväzku,“ dodal Pánis.

K rastu napätia prispeli podľa neho aj opätovné izraelské leteckú útoky na Pásmo Gazy, Libanon a Sýriu ako aj americké útoky na jemenských húsijských povstalcov s cieľom zvýšiť tlak na Irán, voči ktorému Washington zároveň prijal nové ropné sankcie. „Odrazu ropy čiastočne podporil aj väčší ako predpokladaný pokles zásob amerických ropných produktov za ostatný reportovaný týždeň,“ doplnil Pánis.

Nový plán OPEC+ zníži produkciu ropy a podporí rast ceny

Faktor revidovania odhadov amerického hospodárskeho rastu smerom nadol najmä pre otázniky okolo smerovania americkej hospodárskej politiky pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prispel k stlačeniu cien ropy na polročné minimá, bol podľa Pánisa kompenzovaný zlepšovaním sa odhadov rastu ostatných kľúčových hospodárskych regiónov sveta.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, v dôsledku prísnejších sankcií sa očakáva zníženie vývozu iránskej ropy o 1 mil. barelov denne (bpd). „Ceny ropy podporil aj nový plán OPEC+, ktorý zaväzuje sedem členov na ďalšie zníženie produkcie, aby sa vykompenzovala produkcia nad rámec dohodnutých úrovní. Plán by predstavoval mesačné znižovanie od 189 tis. bpd do 435 tis. bpd a potrvá do júna 2026,“ konštatoval Boháček.