Priehrada Tri rokliny v Číne mení rotáciu Zeme a posúva geografické póly

Priehrada Tri rokliny na rieke Jang-c‘-ťiang v Číne, považovaná za najväčší projekt svojho druhu na svete, naďalej ovplyvňuje rotáciu Zeme a spôsobuje posun geografických pólov.
Ako referuje web marca.com, vedec Benjamin Fong Chao z Goddardovho centra pre vesmírne lety vysvetľuje, že masívne prerozdelenie vody v priehrade mení moment zotrvačnosti planéty, keď je priehrada v prevádzke na plný výkon, čo z fyzikálneho hľadiska vedie k predĺženiu dňa o 0,06 mikrosekundy.
Číňania majú ďalšiu obrovskú vodnú elektráreň
Okrem toho priehrada spôsobila posun geografických pólov približne o dva centimetre, čím sa Zem mierne sploštila. Tento jav je porovnateľný so zmenami spôsobenými zemetrasením v Indickom oceáne v roku 2004, ktoré skrátilo dĺžku dňa o 2,68 mikrosekundy.
Priehrada vysoká 175 metrov, ktorá stála viac ako 30 miliárd dolárov, si vyžiadala zaplavenie 13 miest a viac ako 140 obcí, čo prinútilo milióny ľudí opustiť svoje domovy. S kapacitou generovať 0,54 terawatthodiny elektriny denne je kolosálnym zdrojom energie.
Rusko a Čína postavia nový plynovod Sila Sibíri 2
Vedci tiež upozorňujú, že klimatické zmeny, ako topenie polárnych ľadovcov a redistribúcia morskej vody, tiež prispievajú k zmenám v rotácii Zeme, čo podľa štúdie v časopise Nature predlžuje dĺžku dňa o 1,33 milisekundy za storočie.