Rusko a Čína postavia nový plynovod Sila Sibíri 2

Rusko v utorok oznámilo, že podpísalo právne záväznú dohodu s Čínou o výstavbe nového cezhraničného plynovodu Sila Sibíri 2, čo je ďalší krok v rámci opatrení na posilnenie vzťahov medzi oboma spojencami.
Memorandum o porozumení podpísali počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne. Hoci ide o významný pokrok v dlhých rokovaniach o tomto masívnom projekte, memorandum nie je definitívne a mnohé detaily, vrátane cien, zostávajú nejasné.
Plynovod by mal prechádzať cez Mongolsko a podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS by mohol ročne dodávať 50 miliárd metrov kubických plynu.
Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller uviedol: „Dnes sme urobili veľmi dôležitý krok na ďalšie posilnenie a rozvoj nášho strategického partnerstva a na zvýšenie spoľahlivých dodávok čistej energie – zemného plynu – do Číny.“
Gazprom a China National Petroleum Corporation (CNPC) sa tiež dohodli na zvýšení dodávok o 15 percent v existujúcom plynovode Sila Sibíri, uviedla ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na Millera.
Dohoda v čase Trumpových hrozieb
Čína a India nahradili Európu ako najväčších odberateľov ruskej ropy a plynu, čím poskytujú životnú podporu ruskej ekonomike, ktorá je zaťažená vojenskými výdavkami v súvislosti s pretrvávajúcou vojnou na Ukrajine.
Dohoda prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump hrozí zavedením ciel na krajiny nakupujúce ruskú ropu. Trump už uvalil dodatočné clá na Indiu za nákup ruskej ropy, no zatiaľ sa vyhýba podobnému kroku voči Číne, hoci v minulosti takúto hrozbu vyslovil.
Memorandum o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2 bolo jednou z viac ako dvoch desiatok dohôd podpísaných medzi Moskvou a Pekingom počas štvordňovej návštevy Putina v Číne, uvádza Kremeľ.