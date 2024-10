Pre zvýšenie daní elektrina v EÚ zdražela a zlacnenie plynu sa spomalilo

V prvom polroku tohto roka priemerné ceny elektriny pre domácnosti v Európskej únii v porovnaní s druhým polrokom vlaňajška mierne stúpli, a to na 28,9 eura z 28,3 eura za 100 kilowatthodín (kWh).

Náklady na produkciu a prepravu elektriny síce klesli, ale ceny pre odberateľov sa zvýšili, keďže vlády obmedzili dotácie, príspevky a daňové úľavy pre spotrebiteľov.

Oproti druhej polovici minulého roka tak celkové zdanenie v prvej polovici tohto roka vzrástlo o 16 percent. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Priemerné ceny plynu v Európskej únii v prvej polovici roku 2024 v porovnaní s druhou polovicou roku 2023 klesli o dve percentá, a to na 11 eur za 100 kWh z úrovne 11,3 eura. Ak by sa však do úvahy nevzalo zdanenie plyn by zlacnel až o desať percent.

Najvyššie ceny elektriny pre spotrebiteľov vrátane daní boli v prvom polroku tohto roka v Nemecku (39,5 eura za 100 kWh). Nasledovali Írsko (37,4 eura) a Dánskom (37,1 eura). Najnižšie ceny elektriny mali maďarské domácnosti (10,9 eura za 100 kWh). Po Maďarsku nasledovalo Bulharsko (11,9 eura) a Malta (12,6 eura).