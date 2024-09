PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny sú na Slovensku novinkou, podľa odborníkov však majú veľký potenciál

Rastúci dopyt veľkých firiem po elektrine z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) mení fungovanie trhu. Jednou z odpovedí na tieto zmeny sú PPA (Power Purchase Agreement) zmluvy, ktoré sú však na Slovensku novinkou. Pozornosť sa im rozhodla venovať SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky.

Pomocou PPA zmlúv sa zelená elektrina môže dostať od výrobcov priamo ku konkrétnemu odberateľovi. Ide spravidla o dlhodobé kontrakty s vopred dohodnutou fixnou cenou, ktoré ponúkajú obom zmluvným stranám dôležité garancie.

„Výrobca má garantovanú výkupnú cenu na niekoľko rokov a tým aj pokrytie investičných nákladov. Odberateľ má zas istotu, že nakupuje skutočne elektrinu z OZE, záruky pôvodu a elektrinu za predikovateľnú cenu bez ohľadu na výkyvy na trhu,“ priblížil Peter Kalman zo spoločnosti Greenlogy.

PPA zmluvy

PPA zmluvy môžu byť on-site, kedy je výroba a spotreba na jednom mieste, čo je v slovenskej legislatíve problematické a pre takýto prípad sa u nás v praxi využíva inštitút lokálneho zdroja, ktorý dostala do legislatívy práve SAPI. Druhou možnosťou je off-site PPA zmluva, kde sa na prepravu energie využíva distribučná sústava a je potrebné vyriešiť prebratie zodpovednosti za odchýlku.

„Novinkou je virtuálna PPA, kde sa stanoví referenčná cena a strany si len kompenzujú výkyvy z nej. Takáto zmluva je už na východnom Slovensku v platnosti a veríme, že bude inšpiráciou aj pre ďalších výrobcov a firmy,“ uviedol Ján Karaba, riaditeľ SAPI, podľa ktorého PPA by mohli byť spôsobom, ako zrýchliť rozvoj OZE na Slovensku a priblížiť sa viac západnej Európe.

„Ak by štát konečne spustil do legislatívy podporu formou dvojsmerných rozdielových zmlúv v súlade s novou európskou legislatívou, vytvoril by tak efektívny nástroj na prekonanie problémov s nestabilnými cenami elektriny na spotovom trhu, ktoré tvoria hlavnú prekážku pre financovanie projektov,“ konštatoval.

Zmenil sa trh aj prístup investorov

Na Slovensku sú PPA zmluvy stále novinkou, ktorá má však podľa odborníkov veľký potenciál. Podľa Jozefa Hudáka z advokátskej kancelárie Poláček & Partners sa v priebehu rokov zmenil trh a aj prístup investorov.

„Kým fungovala podpora štátu v podobe doplatku bolo dôležité elektráreň postaviť. Následne už vyrábala a elektrina sa predala za každých okolností. V súčasnosti sa už nové projekty dostávajú na otvorený trh a investor si musí vopred zabezpečiť odber vyrobenej elektriny. Až potom môže pristúpiť k výstavbe,“ dodal Hudák.

„Podľa údajov z European PPA Market Outlook 2024 bolo v roku 2023 zaznamenaných na trhu s PPA až 16,2 gigawattov zverejnených kontraktov, čo je, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nárast o viac ako 40 %. Počet obchodov vyvrcholil na úrovni 272 PPA, čo predstavovalo oproti roku 2022 nárast o 65 %,“ priblížil Peter Hudec z Tatra banky.