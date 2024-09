Pivovar a sladovňa vo Veľkom Šariši prejdú na zelenú energiu z nového solárneho parku, o trávnik v areáli sa budú starať ovce (video)

V Iliašovciach na Spiši vznikol nový solárny park. Pokryť má takmer celú spotrebu pivovaru a sladovne vo Veľkom Šariši. Nainštalovaný je na ploche 8,8 hektára, ktorá zodpovedá rozlohe viac ako dvanástich futbalových ihrísk.

Solárny park bude slúžiť nielen na výrobu elektrickej energie, ale aj na podporu lokálneho poľnohospodárstva prostredníctvom konceptu agrovoltiky. O trávnik v areáli sa budú starať ovce. Pôjde teda o kombináciu poľnohospodárskej produkcie a výroby solárnej energie na jednej pôde. Za spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko informovala Bianka Zoľáková.

O údržbu trávnika sa starajú ovce

Solárny park tvorí 10 582 fotovoltických modulov s kapacitou 6,3 MWp. Po ich spustení v januári 2025 bude park ročne vyrábať približne 7,2 GWh elektriny. To pokryje približne 92 percent ročnej spotreby elektrickej energie spomínaného pivovaru a sladovne.

„Umožní nám prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy a podporiť energetickú sebestačnosť Slovenska,“ uviedol obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík.

Na trávnatej ploche solárneho parku sa bude po všetkých potrebných schváleniach celoročne pásť približne 50 kusov oviec. V areáli majú prístup k vode a k dispozícii aj prístrešok. Zatiaľ sa tam nachádza prvá dvadsiatka z neďalekého salaša. Prispieva to k prirodzenej údržbe trávnika bez potreby mechanických kosačiek.

Prvý príklad využitia agrovoltiky v takomto rozsahu

„Tento inovatívny prístup nielenže šetrí zdroje, ale aj podporuje lokálne poľnohospodárstvo. Zdieľanie plochy na výrobu elektriny a pasenie oviec prispieva k udržateľnosti celého projektu,“ vysvetlil manažér pre udržateľnosť v spomínanej spoločnosti Ivan Tučník. Ide vôbec o prvý príklad využitia agrovoltiky na Slovensku v takomto rozsahu.

Solárny park vybudovala rakúska spoločnosť Enery v spolupráci s uvedeným pivovarom. Ide o takzvanú zmluvu o nákupe virtuálnej energie.

„Na základe tejto zmluvy budú pivovarníci zo Šariša odoberať zelenú elektrinu počas 10 rokov. Je to prvý kontrakt tohto typu uzavretý na Slovensku,“ poznamenal generálny riaditeľ rakúskej firmy na Slovensku Ján Horváth.

V areáli pivovaru pribudne aj vlastná solárna elektráreň

V areáli pivovaru vo Veľkom Šariši zase pribudne vlastná solárna elektráreň, ktorá bude zložená zo 708 panelov na ploche 7 100 metrov štvorcových. Elektráreň bude ročne vyrábať 0,5 GWh elektriny, čo predstavuje ročnú spotrebu zhruba 220 slovenských domácností.

Pokryje približne sedem percent ročnej spotreby pivovaru. Spolu so solárnym parkom tak pôjde o 99 percent ročnej spotreby pivovaru. Zvyšok vykryjú zdroje s certifikátmi pôvodu v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Plzeňský Prazdroj Slovensko avizoval, že do roku 2025 bude elektrina vo všetkých jeho pivovaroch pochádzať z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 budú všetky uhlíkovo neutrálne.