S výstavbou solárnej elektrárne v Spišskej Belej chcú začať budúci rok

Solárnu elektráreň v Spišskej Belej v okrese Kežmarok by chcel investor začať stavať v priebehu budúceho roka. Uviedol to pre agentúru SITA jeho projektový manažér Marek Figlár. Stáť bude na pozemkoch bývalej skládky odpadov.

Mestskí poslanci ešte vlani schválili zámer na budúci prenájom pozemkov pre tento účel, počas posledného zasadnutia v septembri tohto roka odsúhlasili zmeny a doplnky územného plánu. Funkčnú plochu preklasifikovali na plochu na výrobu s možnosťou umiestnenia fotovoltaickej elektrárne.

Prenájom na 30 rokov

Mestské zastupiteľstvo v minulom roku v máji schválilo prenájom na 30 rokov za nájomné vo výške 30 centov za štvorcový meter ročne spoločnosti oekostrom Service, vrátane každoročnej inflačnej doložky.

„Schválili sme zmluvy o budúcich zmluvách a následne sme spustili proces zmien a doplnkov územného plánu, ktoré sme teraz schválili,“ ozrejmil pre SITA primátor mesta Peter Zibura.

Teraz môže podľa jeho slov investor podať žiadosť o územné rozhodnutie, aby sa začalo územné konanie. Solárne elektráreň tam môže následne podľa jeho slov stáť za pár mesiacov. Zatiaľ sa však o územie stará mesto, kosí ho a udržiava.

Iné využitie pozemkov podľa primátora nie je

Skládku jej prevádzkovateľ, Mestský podnik Spišská Belá, uzatvoril k 30. decembru 2022. Z vlani zverejneného materiálu vyplýva, že elektráreň by mala byť zriadená na dvoch parcelách v celkovej rozlohe viac ako 46-tisíc metrov štvorcových. Podľa primátora sa pozemky inak využiť nedajú.

„Lokalitu uzavretej skládky v Spišskej Belej sme si zvolili pre vhodnosť jednak jej geografických pomerov, tak aj technických podmienok pripojenia do energetickej siete. Zároveň sme chceli využiť priestor uzavretej skládky, teda lokalitu, ktorá by mala inak iba veľmi obmedzené možnosti využitia,” potvrdil v mene spoločnosti Figlár. Projekt solárnej elektrárne sa podľa jeho slov momentálne nachádza stále v povoľovacom procese.

„Dúfame, že tento proces ukončíme do niekoľkých mesiacov. Následne bude nasledovať prípravná fáza a samotná výstavba. Predpokladáme, že solárnu elektráreň by sme mali začať stavať v priebehu roka 2025,” dodal.

Tatry, príroda a zelená energia

Vyrobená energia poputuje do distribučnej siete. Vizuálneho smogu sa primátor podtatranského mestečka neobáva.

„Ide o menšiu dolinu, je to pri hlavnej ceste za mestom, okolo je poľnohospodárska pôda, takže si myslím, že špatiť okolie to nebude. Skôr naopak, bude to signál, že sme v regióne moderní. Bude to taká vhodná kombinácia – Tatry, príroda a zelená energia,“ povedal ešte vlani Zibura.