Ministerka Saková bola v Bruseli, hľadajú sa eurofondy pre energopomoc - FOTO

Je jasné, že aj v budúcom roku sa môžu slovenské domácnosti spoľahnúť pri platení za energie na pomoc od štátu. Vládna koalícia sa už definitívne dohodla na adresnej energopomoci.
Zo spoločného rozpočtu by sme mali dať v budúcom roku na energopomoc vyše 420 miliónov eur. Časť prostriedkov chce vláda a ministerstvo hospodárstva vykryť aj peniazmi z Bruselu.
Energopomoci sa možno dočkajú aj firmy
Ministerka hospodárstva Denisa Saková už rokuje o možnosti využitia eurofondov pri budúcoročnej energopomoci.
„Aktívne presadzujem, aby vláda SR mohla z eurofondov kompenzovať ceny plynu a tepla pre domácnosti. V najbližších dňoch budeme v spolupráci s Európskou komisiou hľadať aj dostupné finančné zdroje,“ uviedla na sociálnej sieti Saková.
Energopomoci sa možno dočkajú okrem domácností aj firmy. Teda najmä spoločnosti, ktoré drahými energiami najviac trpia. „Na ministerstve pripravujeme schému pomoci aj pre energeticky náročný priemysel,“ sľúbila Saková.
Venovali sa aj zákazu dovozu ruského plynu
Ministerka v Bruseli na rokovaní s generálnou riaditeľkou Európskej komisie pre energetiku znova otvorila tému problému vysokých cien energií. Na rokovaniach sa venovali aj legislatíve EÚ, ktorá má zakázať dovoz ruského plynu.
„Nadviazali sme na sériu rokovaní, ktoré pravidelne vediem od januára 2025, odkedy k nám neprúdi plyn cez Ukrajinu. Na pôde európskych inštitúcií presadzujem, aby Európska komisia okamžite konala v prípadoch, keď bude hroziť nedostatok plynu na trhu alebo výrazný nárast jeho ceny. V takom prípade by bolo navrhované nariadenie škodlivé nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ. Ide o mimoriadne vážnu tému pre Slovenskú republiku ako vnútrozemskú krajinu na konci všetkých prepravných trás, čo si uvedomuje aj Európska komisia,“ konštatovala Saková.
Premiér Robert Fico ako aj ministerka hospodárstva Denisa Saková už verejnosti oznámili, že adresná energopomoc sa bude týkať zhruba 90 % domácností. Ani zvyšných 10 % domácnosti nie je bez šance sa k energopomoci dostať. Premiér Fico im dokázal, že ak budú mať pocit krivdy, môžu sa obrátiť na ministerstvo hospodárstva, ktoré ich bude riešiť individuálne.