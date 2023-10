Odchádzajúce vedenie ministerstva hospodárstva pripravilo viacero scenárov na boj s drahými energiami

Súčasné odchádzajúce vedenie Ministerstva hospodárstva SR zanechalo pre budúce vedenie niekoľko scenárov do boja s drahými cenami energií pre budúci rok.

Ponechanie cien energií

Ako informoval na tlačovej besede štátny tajomník ministerstva hospodárstva Branislav Sušila, prvým scenárom je ponechanie aktuálnych cien energií, plynu a tepla aj v budúcom roku. Ak by sa vláda rozhodla zachovať tohtoročné ceny elektriny, plynu a tepla, tak dopad na štátny rozpočet by predstavoval 1,5 miliardy eur.

„To znamená, toľko prostriedkov by bolo potrebné vyčleniť v štátnom rozpočte, aby sa ceny nezmenili. Tu chcem podotknúť, že všetky naše odhady vychádzajú z pesimistických návrhov,“ povedal Sušila.

Plošný variant

Súčasné vedenie ministerstva hospodárstva pripravilo pre budúce vedenie aj ďalší variant pomoci s cenami energií, a to takzvaný plošný variant.

„Tu sme zvolili koncept, ktorý môžeme nazvať 20, 20, 20. Bavíme sa o tom, že uvažujeme o 20-percentnom náraste koncových cien elektriny, približne o rovnakom náraste cien pri plyne. V prípade výroby tepla by maximálny nárast ceny tepla nesmel presiahnuť 20 eur za megawatthodinu,“ vysvetlil Sušila.

Rast mesačných nákladov

Ak by sa uplatnil druhý scenár, tak priemernej domácnosti, ktorá používa na všetko elektrinu, by podľa Sušilu vzrástli mesačné náklady o 35 eur. Domácnosť, ktorá používa plyn na vykurovanie a ohrev vody a elektrinu používa iba na svietenie, by si mesačne priplatila zhruba 40 eur mesačne.

Domácnostiam, ktoré sú napojené na veľké teplárne a dostávajú teplo centrálnym zásobovaním, by náklady vzrástli o 20 eur mesačne. Netýkalo by sa to však všetkých teplární.

Stretnutie so Sakovou

Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ďalšími ministerstvami pripravilo aj scenár adresnej sociálnej pomoci. Išlo by o zvyšovanie príjmov vybraných ohrozených rodín.

Podľa Sušilu najhorším scenárom je ponechanie tohtoročných cien energií aj v budúcom roku. „Určite my neodporúčame, aby sa tu išlo populistickým scenárom, že nepoďme zvyšovať ceny vôbec. Akýkoľvek zásah, že ponecháme ceny na rovnakej úrovni len znamená, že si tlačíme pred sebou guľôčku, ktorú skôr či neskôr bude musieť niekto rozseknúť,“ zdôraznil Sušila.

S pripravovanými scenármi už oboznámili aj nominantku na post ministerky hospodárstva Denisu Sakovú. „Áno stretli sme sa a dohodli sme sa, že si ešte zorganizujeme ďalšie detailné stretnutie,“ konštatoval Sušila.