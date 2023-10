Aké budú ceny energií v budúcom roku? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má dobré správy

Regulované ceny elektriny a plynu pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov by mali v budúcom roku oproti tomuto roku klesnúť.

Implementácia vládnych opatrení

Na základe dostupných údajov to odhaduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pokles trhových cien energií sa tak premietne aj v regulovaných cenách stanovených úradom. Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že v súčasnosti odberatelia platia za energie cenové stropy prijaté vládou, a preto budú finálne dopady na domácnosti a ďalších odberateľov energií závisieť od implementácie obdobných vládnych opatrení aj na rok 2024.

„Okrem dodávky lacnej elektriny zo Slovenských elektrární pre domácnosti na rok 2024, kde v súčasnosti chýba vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme pre dodávateľov elektriny, nie sú úradu známe žiadne ďalšie podrobnosti o pripravovaných vládnych opatreniach na ochranu odberateľov energií na rok 2024,“ upozornil regulačný úrad.

Maximálne ceny na rok 2024

V zmysle platnej legislatívy sa indexové obdobie pre stanovenie referenčnej ceny komodity, či už plynu alebo elektriny, ukončilo na konci septembra.

Úrad aktuálne spracúva prepočty, ako bude vyzerať maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny a plynu na rok 2024, pre domácnosti ako aj iných regulovaných odberateľov. Úrad predbežne odhaduje, že regulované ceny elektriny a plynu stanovené úradom pre domácnosti by mali v roku 2024 klesnúť, reflektujúc pokles nákladov na nákup elektriny a plynu na komoditných trhoch.

„Presné údaje budú známe po ukončení cenových konaní v závere tohto roka. Úrad zároveň upozorňuje, že ide o prizmu regulovaných cien stanovených úradom. Avšak domácnosti a ďalší odberatelia energií platia v súčasnosti ceny energií, ktoré sú výsledkom cenových stropov a kompenzácií prijatých vládou,“ uviedol úrad.

„V cenových konaniach na rok 2024 zohľadníme pokles trhových cien energií, budeme prísne posudzovať oprávnenosť nákladov energetických firiem a využijeme všetky naše regulačné a legislatívne nástroje, aby sme pre ľudí zabezpečili čo možno najnižšie regulované ceny energií, samozrejme, pri zachovaní oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,“ povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Návrhy ministerstiev

Upozorňuje na to, že ani v tomto roku sa pre domácnosti neuplatnili regulované ceny stanovené regulačným úradom, ale aplikovali sa cenové stropy, ktoré stanovila vláda svojimi rozhodnutiami.

Koncové ceny energií tak boli v praxi zafixované zhruba na úrovni roka 2022. Úrad preto už od júla upozorňuje, že výsledný efekt na peňaženky odberateľov v roku 2024 bude závisieť v prvom rade od toho, s akými opatreniami príde vláda.

Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že pre praktickú implementáciu zmluvy o dodávke lacnej elektriny so Slovenskými elektrárňami, a.s. na rok 2024 stále chýba vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ), ktoré by uložilo povinnosť dodávateľom, aby zohľadnili túto cenu vo svojich cenových návrhoch.

Zároveň úrad neeviduje žiadne konkrétne návrhy rezortu hospodárstva v oblasti zastropovania cien plynu alebo tepla pre ochranu odberateľov plynu alebo tepla, či už domácností alebo firiem a inštitúcií.