Ropovodom Družba prestala do Česka tiecť ruská ropa

Ropovod Družba, ktorý do strednej Európy prepravuje ruskú ropu, vyschol a surovina ním do Česka neprúdi. Pre český spravodajský portál TN.cz to v utorok potvrdil minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček.

„O situácii vieme a riešime ju. Rafinérie v Česku sú na túto situáciu dobre pripravené a zároveň máme nastavený robustný systém štátnych hmotných rezerv, znova preto musím všetkých upokojiť, že pre potreby domácností a firiem je tak ropy dostatok,“ uviedol minister. „V prípade, že nebudú dodávky z Družby obnovené, prejdeme na dodávky ropovodom TAL+, ktorý je už technicky pripravený,“ doplnil Vlček.

K podobnej situácii, teda vyschnutiu ropovodu Družba, došlo už vlani na začiatku decembra. O dva dni neskôr však surovina opäť začala prúdiť. Dôvod výpadku bol pritom nejasný.