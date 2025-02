Nezmrzli sme už tri zimy a nezmrzneme ani štvrtú, Slovensko sa podľa analytikov nemusí obávať nedostatku plynu

Krajiny Európskej únie a ani Slovensko sa nemusia obávať nedostatku zemného plynu nielen počas tejto vykurovacej sezóny, ale ani v nadchádzajúcej. Ako uviedli analytici z Dáta bez pátosu, nezmrzli sme už tri zimy a nezmrzneme ani štvrtú.

Túto zimu sa podľa nich vyčerpajú zásobníky plynu z hladiny 106 miliárd (október 2024) na minimum okolo 30 miliárd metrov kubických plynu. A túto “minimálnu” úroveň 106 miliárd kubíkov bude EÚ podľa analytikov určite ku koncu októbra mať v plynových zásobníkoch zabezpečenú.

Drahý plyn do zásoby kupuje málokto

Hlavnými zdrojmi dovozu plynu do EÚ bolo, je a bude Nórsko a LNG plyn aj s tými 20 až 25 miliardami kubíkov plynu z Ruska. „Dobre bude s plynom,“ napísali na sociálnej sieti analytici.

Slovenskí analytici sú presvedčení, že také „horúce“ to nebude ani s trhovou cenou plynu.

„Tak ako sme písali začiatkom roka, ani teraz sa dlhodobo drahého plynu nebojte. Drahý ho bude do zásoby kupovať málokto. A ak by Trump pozavádzal tarify a spomalil americkú a svetovú ekonomiku, plyn pôjde dole s cenou ako druhý, hneď po rope. A americkí ťažiari budú mať nižšie marže a zisky. Rusko to isté v závese. Geniálne od Trumpa. Len málokto to vidí touto optikou,“ podotkli analytici z Dáta bez pátosu.

Cena je stále vyššia

Keď plyn začiatkom roka na európskych trhoch dramaticky dražel, tak dôvodmi rastu jeho ceny boli podľa analytikov nadmerné míňanie zásob plynu a úrovne zásob pod päťročným priemerom, vypnutie dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a pomerne silná zima a vysoká spotreba plynu vo Francúzsku, Nemecku či v Taliansku.

Plyn vyletel na 59 eur za megawatthodinu. „To bol nárast medziročne na dvojnásobok, plyn sa stal skutočne drahou komoditou,“ uviedli analytici. Teraz cena plynu klesla z 59 na 41 eur za megawatthodinu. Je to najvýraznejšia korekcia zo siedmych poklesov za posledný rok.

Cena je ale stále o 15 až 17 eur vyššia ako priemer v prvom štvrťroku minulého roka, keď bola trhová cena plynu niekde na úrovni 27 až 29 eur za megawatthodinu.

Viac jadra a fosílnej elektriny

Podľa analytikov, používanie dramatického slovníka celej plynárensko-energetickej loby pomáha udržiavať vysokú volatilitu na trhoch, vysoké ceny, aj tej elektrickej energie, ktorá sa z iných zdrojov vyrába lacno.

„Problémom je tá “marginálna cena elektriny z plynu”. Riešenie je jednoduché, viac jadra a viac inej fosílnej elektriny. Prvé ale v EÚ nepodporujeme a dlho trvá, druhé nechce nik. Tak zostáva plyn,“ podotkli analytici.

Dobré správy pre EÚ

Pre Európsku úniu prichádzajú podľa analytikov dobré plynárenské správy. Počas najbližších 18 mesiacoch budú na vodu spustené obrovské kapacity LNG tankerov, ktoré sa budujú už 3 až 4 roky. Bude ich podľa analytikov nadbytok. Dodávky plynu z Nórska sú už od polovice februára opäť vysoké a podobne rastú aj LNG dodávky.

O päť týždňov končí zima, klesne spotreba plynu a stav v zásobníkoch dosiahne svoje tohtoročné minimum. Bude to niečo v rozsahu 25 až 35 miliárd metrov kubického plynu. Spotreba EÚ je 350 až 375 miliárd kubíkov plynu ročne.

„Na doplnenie zásob a na naplnenie zásobníkov na ich 100 % (111 miliárd metrov kubických) bude mať EÚ 30, možno 32 týždňov do konca októbra, polovičky novembra,“ konštatovali analytici.