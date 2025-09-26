Najväčšie teplárenské spoločnosti sú už pripravené na vykurovaciu sezónu, spustili skúšobnú prevádzku

Teplári spúšťajú tento týždeň skúšobnú prevádzku v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a vo Vrútkach, prebiehajú technické skúšky.
Najväčšie štátne teplárenské spoločnosti združené v spoločnosti MH Teplárenský holding sú už pripravené na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Teplári spúšťajú tento týždeň skúšobnú prevádzku v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a vo Vrútkach, prebiehajú technické skúšky. V nasledujúcich dňoch sa k nim pridajú aj mestá Zvolen a Humenné.

Skúšobná prevádzka

„Reagujeme na aktuálne klimatické podmienky, požiadavky odberateľov, a tiež z dôvodu vytvorenia podmienok na odskúšanie ich technologických zariadení,“ informovala hovorkyňa MH Teplárenský holding Andrea Devánová.

Vykurovacia sezóna sa začína, podľa vyhlášky, 1. septembra a končí 31. mája. Reálne sa však kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 °C aspoň 2 dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť.

Skúšobná prevádzka znamená, že v prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania a pri poklese teploty sa vykurovanie opätovne obnoví.

Nastavenie termostatických hlavíc

„V tejto súvislosti odporúčame svojim odberateľom pravidelne kontrolovať technický stav vykurovacieho zariadenia a pri prvotnom zakúrení, pred začiatkom vykurovacej sezóny skontrolovať prípadné netesnosti, najmä v oblastí spojov, odvzdušniť radiátory prípadne vetvy (v otvorenej polohe hlavíc na maximum),“ dodala Devánová.

Odberatelia by si mali podľa teplárov taktiež nastaviť termostatické hlavice na požadovanú teplotnú úroveň, nie na minimálnu ani maximálnu a overiť si funkčnosť ventilov. Je dobré si skontrolovať ležaté rozvody a zariadenia v správe nájomníkov alebo správcovských spoločností (ventily, potrubia, rozvody.

„V prípade zistenia zvýšenej hlučnosti, netesností, poškodení armatúr, regulačných prvkov, čerpadiel, meračov tepla, alebo iných porúch je potrebné kontaktovať dispečing v príslušnom meste,“ konštatovala Devánová.

Uplynulá vykurovacia sezóna

Počas uplynulej vykurovacej sezóny teplárenský holding svojim odberateľom dodal viac ako 2,1 milióna megawatthodín tepla, čo je o 10 % viac než v predchádzajúcej vykurovacej sezóne.

Vykurovacia sezóna 2024/2025 sa v holdingu začala ako v prvom v závode MHTH Žilina, 13. septembra 2024, a najdlhšie dodával teplo zo závodu MHTH Martin, a to do 2. júna 2025. Jej trvanie sa medziročne skrátilo o 11 dní, avšak priemerná teplota vo vykurovacom období bola približne o takmer 1 °C nižšia.

„Najnižšiu priemernú teplotu sme počas uplynulej vykurovacej sezóny namerali v závode MHTH Zvolen, a to takmer mínus 11 °C, 20. februára 2025,“ uzavrela Devánová.

