Najväčšie teplárenské spoločnosti sú už pripravené na vykurovaciu sezónu, spustili skúšobnú prevádzku

Najväčšie štátne teplárenské spoločnosti združené v spoločnosti MH Teplárenský holding sú už pripravené na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Teplári spúšťajú tento týždeň skúšobnú prevádzku v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a vo Vrútkach, prebiehajú technické skúšky. V nasledujúcich dňoch sa k nim pridajú aj mestá Zvolen a Humenné.
Skúšobná prevádzka
„Reagujeme na aktuálne klimatické podmienky, požiadavky odberateľov, a tiež z dôvodu vytvorenia podmienok na odskúšanie ich technologických zariadení,“ informovala hovorkyňa MH Teplárenský holding Andrea Devánová.
Vykurovacia sezóna sa začína, podľa vyhlášky, 1. septembra a končí 31. mája. Reálne sa však kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 °C aspoň 2 dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť.
Skúšobná prevádzka znamená, že v prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania a pri poklese teploty sa vykurovanie opätovne obnoví.
Nastavenie termostatických hlavíc
„V tejto súvislosti odporúčame svojim odberateľom pravidelne kontrolovať technický stav vykurovacieho zariadenia a pri prvotnom zakúrení, pred začiatkom vykurovacej sezóny skontrolovať prípadné netesnosti, najmä v oblastí spojov, odvzdušniť radiátory prípadne vetvy (v otvorenej polohe hlavíc na maximum),“ dodala Devánová.
Plyn na Slovensko cez Ukrajinu stále netečie, ale my im dodávame aj ruský. Fico hovorí o paradoxe
Odberatelia by si mali podľa teplárov taktiež nastaviť termostatické hlavice na požadovanú teplotnú úroveň, nie na minimálnu ani maximálnu a overiť si funkčnosť ventilov. Je dobré si skontrolovať ležaté rozvody a zariadenia v správe nájomníkov alebo správcovských spoločností (ventily, potrubia, rozvody.
„V prípade zistenia zvýšenej hlučnosti, netesností, poškodení armatúr, regulačných prvkov, čerpadiel, meračov tepla, alebo iných porúch je potrebné kontaktovať dispečing v príslušnom meste,“ konštatovala Devánová.
Uplynulá vykurovacia sezóna
Počas uplynulej vykurovacej sezóny teplárenský holding svojim odberateľom dodal viac ako 2,1 milióna megawatthodín tepla, čo je o 10 % viac než v predchádzajúcej vykurovacej sezóne.
Ďalšia zmena vo vedení energetických podnikoch, štátni teplári majú nového šéfa
Vykurovacia sezóna 2024/2025 sa v holdingu začala ako v prvom v závode MHTH Žilina, 13. septembra 2024, a najdlhšie dodával teplo zo závodu MHTH Martin, a to do 2. júna 2025. Jej trvanie sa medziročne skrátilo o 11 dní, avšak priemerná teplota vo vykurovacom období bola približne o takmer 1 °C nižšia.
„Najnižšiu priemernú teplotu sme počas uplynulej vykurovacej sezóny namerali v závode MHTH Zvolen, a to takmer mínus 11 °C, 20. februára 2025,“ uzavrela Devánová.