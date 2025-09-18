Ďalšia zmena vo vedení energetických podnikoch, štátni teplári majú nového šéfa

V energetických podnikoch pôsobiacich pod Ministerstvom hospodárstva SR sa roztrhlo vrece so zmenami vo vedení. Potom, ako nastali zmeny vo vrcholovom manažmente v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP), prichádza nové vedenie aj do MH Teplárenského holdingu, ktorá združuje šesť najväčších štátnych teplární v Bratislave, Trnave, Žiline. Martine, vo Zvolene a v Košiciach. Zmeny vo vedení odsúhlasilo ministerstvo aj vo svojich ďalších firmách MH Manažment a MH Invest.
Ako uviedlo pre SITA ministerstvo hospodárstva, novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding bol menovaný Adrián Jenčo, ktorý doteraz pôsobil ako konateľ v spoločnosti MH Invest. V jeho doterajšej funkcii ho nahradí Michal Bohunčák, ktorý v spoločnosti MH Invest pôsobil ako riaditeľ odboru organizačného riadenia a kontroly.
Výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment bol zároveň dočasne poverený Robert Spál, doterajší člen predstavenstva spoločnosti.
K zmenám rezort hospodárstva pristúpil pre odstúpenie Jána Klucha, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnostiach MH Manažment a MH Teplárenský holding.
„Stabilita a profesionalita vo vedení štátnych podnikov je kľúčová. Zmeny, ktoré sme uskutočnili, sú výsledkom prirodzeného vývoja a nadväzujú na odstúpenie pána Klucha. Do čela predstavenstiev neprichádzajú noví ľudia, ale skúsení manažéri, ktorí už v daných oblastiach pôsobia. Sú to odborníci s preukázanými skúsenosťami v oblasti manažmentu a verejných investícií,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.